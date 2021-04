"Es un hombre ejemplar", defiende Sheinbaum trabajo de Zaldívar

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo no ser constitucionalista para poder valorar si es constitucional o no que se vote en el Senado y en la Cámara de Diputados ampliar dos años más la presidencia del Ministro Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero que es algo que debe valorarse.

“Me parece que es fundamental que así como tiene que erradicarse la corrupción en el ejecutivo, en las fiscalías, también erradicar la corrupción en el Poder Judicial es fundamental, que va en este sentido la Reforma del Poder Judicial”, comentó en videoconferencia.

Añadió que el papel que ha desempañado el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro Arturo Zaldívar ha sido fundamental, pues ella no había escuchado nunca que un presidente de la SCJN hablara de erradicar la corrupción en el Poder Judicial.

“Y eso vale oro en este país, pues no sé si es constitucional o no, no soy constitucionalista, pero sí sé que el Ministro Presidente está jugando un papel fundamental para que esta transformación que se está llevando en el país, en distintos ámbitos, también sea una transformación en el Poder Judicial y creo que eso es algo que tienen que valorar todos los ciudadanos y ciudadanas”, subrayó.

¿Sería bueno que se prolongara estos dos años? Se le preguntó.

-No tengo una opinión respecto a la constitucionalidad de esto, pero sí tengo una opinión respecto al Ministro Presidente, y creo que es un hombre ejemplar y que ha encabezado la labor de acabar con la corrupción en este país, y eso vale oro.

Hoy se votará en el Congreso de la Unión si se amplía o no la presidencia en la SCJN, actualmente este cargo es para cuatro años y ahora buscan se prolongue por dos años más.