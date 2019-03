Falta de agua en alcaldías por tomas clandestinas

La alcaldía Tlalpan sufre por el desabasto de agua pues han detectado tomas clandestinas de agua potable en las zonas altas sin que hasta el momento el Sistema de Aguas de las Ciudad de México (Sacmex) atienda su clausura informó la alcaldesa, Patricia Aceves.

El robo de agua está generando disminución del suministro, pero lo que está provocando mayor problema es el desabasto por la edad de la red hidráulica pues está generando fugas. "El problema no es que no haya agua sino que se está fugando", expuso.

Desde que llegó a administrar esta demarcación, dijo, ciudadanos les informaron de esta problemática y dio aviso al titular de Sacmex, Rafael Bernardo Carmona.

Aceves explicó que el robo de agua se está realizando desde San Pedro Mártir, y de San Andrés Totoltepec hacia arriba. "Yo ya di aviso, porque para empezar Sacmex no depende de mí y este es asunto donde yo no puedo entrar porque yo no tengo policías, la policía no depende de mí", expuso.

La alcaldesa dijo desconocer cómo operan estas tomas clandestinas pero desde que llegó se lo informaron: "me imagino que en algún momento harán un operativo", agregó.

Para revertir esta situación, hoy se reunirá con el titular Sacmex y le pedirá apoyo sin embargo no dio más detalles sobre este acercamiento.

En el programa de obras de Sacmex se contempla reparar 125 kilómetros de red primaria y secundaria durante 2019. Ahí se especifica que el sistema de aguas se encargará de las redes hidráulicas primarias y los alcaldes de las secundarias.

"Vamos a unirnos con ellos y trabajar en conjunto para cuando estén ellos trabajando en la red primaria, nosotros estemos trabajando a su vez en la red secundaria de esta manera el presupuesto se va a ejercer de una manera más coordinada para que rinda sus mejores frutos”, informó.

Más de 100 colonias en la alcaldía son apoyandas con 180 pipas / Foto: Adrián Vázquez

Otra de las razones, según señaló, es que ante la temporada de estiaje no les está llegando suficiente agua a los hogares pues ubica problemas en más de 100 colonias apoyadas con 180 pipas.

TAMBIÉN SUFREN OTRAS ALCALDÍAS

El Sol de México informó la semana pasada que colonias de la alcaldía Benito Juárez sufren por este desabasto desde hace un mes, situación que en cierta medida también han padecido Coyoacán y Xochimilco.

El alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, mencionó que también está en constante comunicación con la Comisión Nacional de Agua para aumentar la presión en las redes hidráulicas.

Aunque desconocía ayer el número de colonias afectadas, destacó que los están ayudando con 50 pipas.

El alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, declaró que el problema con ellos son que las bombas han dejado de tener vida útil por lo que traen un retraso en la distribución del agua por lo que más de 30 pipas están llevando el servicio a siete colonias .

“Vienen (las bombas) parando en determinado momento, hay que estar al pendiente para su mantenimiento y tienen que cambiarse por equipo nuevo, vamos a esperar un poco a que el Sistema de Aguas le lleguen los nuevos equipos y hagan las sustitución correspondientes”, explicó.

Otro problema son niveles de la aportación en agua de los mantos freáticos. Acosta expuso que se necesita perforar los pozos a mayor profundidad y con esto poder tener una correcta eficiencia.