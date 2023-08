Fans de Taylor Swift se adueñan del Metro para empezar la fiesta antes del concierto

"¡Di todo por Taylor!" gritó un hombre a su llegada a la estación Ciudad de Deportiva, de la Línea 9 del Metro. Las decenas de personas que descendieron del vagón vitorearon el mensaje y caminaron rumbo al Foro Sol, al primer concierto de Taylor Swift.

Desde antes de las 10:00 horas, algunas personas viajaban de pie en el vagón de un convoy miraban hacia abajo, hacia el Foro Sol, pues los ambulantes ya estaban colocados, los policías se movilizaban y decenas de Swifties hacían sus primeras compras, buscaban boletos o querían tener un buen lugar para entrar al recinto.

A esa hora los andenes de la estación Ciudad Deportiva no lucían mayor movimiento de usuarios y fans de la intérprete de Shake It Off, Black Space, Cruel Summer, Style, You Belong with Me, entre otros.

Alrededor de las 17:00 horas los andenes de esta estación estaban saturados. Mientras algunos bajaban, otros se quedaban a esperar a sus conocidos "abajo del reloj" o en otra área. Algunas personas tenían que esperar cerca de cinco minutos para caminar y salir de la estación.

Con apretones y a paso lento, los fanáticos de Taylor Swift bajaban apresurados del andén y salían con un ambiente festivo de las instalaciones del Metro. Ahí, algunos se encontraban con amigos y familiares para entrar todos juntos al Foro Sol.

Acalorados y desesperados, según contaron, Julio y Mariana hicieron más de horas desde Santa Fe hasta Velódromo, donde salieron y caminaron hasta la Puerta 7 de la Ciudad Deportiva, en Iztacalco, para llegar rápidamente.

la CdMx ocupa el cuarto lugar en el mundo en reproducciones de videos de Taylor Swift en YouTube | Daniel Galeana /El Sol de México

Algunos fanáticos aprovecharon la espera para maquillarse, peinarse y hasta cambiarse de ropa en los andenes, como lo hizo Cristina quien esperó más de una hora la llegada de su amiga.

“Estoy esperando a mi amiga que pidió permiso en su trabajo para salir temprano, pero con la lluvia ya se tardó”, contó.

El ambiente en el Metro era festivo y colorido, no sólo por los disfraces de algunos Swifties, sino por los intercambios de las famosas pulseras llamadas friendship, como símbolo de amistad. Otros bajaban de los vagones y coreaban alguna canción.

Las estaciones Velódromo y Mixhuca también presentaron saturación y retrasos en la marcha de los viajes. La ligera lluvia no afectó mucho el andar de los convoyes ni el ánimo de los Swifties, pues algunos disfrutaron de ella.

En las vialidades Río Churubusco y Viaducto la marcha de los automóviles comenzó alentarse desde las 16:00 horas por la venta de playeras, calcomanías, tazas, y otros productos, además, por el arribo de los seguidores de la cantante.

Esta ocasión una carpa que ofrecía maquillajes especiales de la famosa cantante llamó la atención de los fanáticos, quienes pagaron hasta 700 pesos por pintarse y brillar en el concierto.

Los y las Swifties hicieron de las instalaciones del Metro un lugar de fiesta.