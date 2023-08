Euforia por Taylor Swift enciende CDMX: así vivieron las horas previas a su primer concierto

La fiesta empezó muchas horas antes de que Taylor Swift pisara el escenario del Foro Sol en el inicio de su gira The Eras Tour, en su primera visita a México.

Fanáticos de la cantante, no quisieron perder ni un minuto la experiencia que significa reunirse para escuchar en vivo las canciones de la intérprete de 33 años.

La relación que Swift ha generado con sus seguidores en todo el mundo, va más allá de consumir la música, se ha convertido en una convivencia multitudinaria entre fans. No importa si no se conocen, se dan regalos, admiran sus atuendos hechos especialmente para la ocasión y están dispuestos causar el mayor ruido posible para darle la bienvenida a México a la cantante.

Horas previas al primer concierto, en la explanada del Foro Sol, junto a la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva, se vivió una convivencia llena de armonía.

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

Swifties de diversos estados del país intercambiaron pulseras como símbolo de amistad y unión por la artista.

Representan nuevas amistades en todos lados, nuestro amor por Taylor

“Es una tradición entre fans, tú haces tus pulseritas, te traes un puñado y entre todas empezamos a intercambiar, está padre porque hay un sentimiento mutuo”, explicaron tres chicas que convivían justo después de realizar la permuta.

Swifties intercambiaron las tradicionales pulseras de la amistad. / Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

Entre el ambiente de emoción y expectativa por la primera de cuatro fechas de The Eras Tour en México, swifties deslumbraron y se hicieron notar con una variedad de outfits que se caracterizaron por prendas brillantes de colores llamativos: sacos, playeras, pantalones, shorts, botas y sombreros que hicieron alusión a diversas etapas de la carrera de la artista.

De acuerdo con testimonios compartidos a El Sol de México, dichos atuendos fueron el resultado de inversión de tiempo y esfuerzo.

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

“Me tardé en hacerla como dos meses, la quise hacer con máquina pero no cabían los materiales, entonces la hice a mano. Salió cara pero dije ‘es Taylor Swift, no puedo dejar de ir tan wow. Qué mejor que representarla”, compartió Mariana, una adolescente de la Ciudad de México que confeccionó desde cero la chamarra referente a la canción "Karma".

Ella y su amiga Evelyn describen a la cantante como una Barbie que lo puede todo. "Sus canciones son poesía que te ayuda, parece que hablas con una amiga, que te habla a ti cuando canta".

Gastan hasta 70 mil pesos para ver a Taylos Swift en CDMX

Debido al costo de las entradas, que en taquilla fueron desde los 936 pesos hasta más de 20 mil, la inversión para vivir la experiencia de ver en vivo a Swift resultó en un gasto considerable, algo que se elevó más si asistieron en familia. Tal es el caso de los Bustillo, quienes gastaron de 60 a 70 mil pesos en su viaje desde Los Mochis, Sinaloa. "Fue estresante, y duramos bastante tiempo en la fila virtual, hasta que los conseguimos" explicaron.

👯‍♀️ Madre swiftie e hija viajaron desde Los Mochis, Sinaloa para presenciar el debut de Taylor Swift en el Foro Sol. Su presupuesto para hacer esto posible será de 60 mil pesos durante su estancia en la CDMX.



📹 Luis Valdominos pic.twitter.com/5F1l5eb3rZ — El Sol de México (@elsolde_mexico) August 24, 2023

Otros lo toman con humor, “tenemos una boca que alimentar y es la de Taylor Swift”, dijeron los jóvenes de Monterrey Carlos y Oliver, quienes confesaron haber gastado “como un año de sueldo” entre los boletos, el outif y el viaje.

Swifties buscaron hasta el último minuto conseguir boleto

La gran mayoría de los asistentes consiguió su entrada para el show desde la preventa, otros tuvieron suerte de obtenerlo de último momento.

“Fue muy difícil, una persona quedó mal y me dijeron que si lo quería, no lo pensé dos veces y aquí estamos”, compartió Alexis, un joven procedente de Querétaro.

La Policía de la CDMX desplegó 2 mil 600 elementos para evitar la reventa en los conciertos de Taylor Swift en el Foro Sol. / Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

Pero hubo otros, los menos, que se presentaron afuera del Foro Sol con la esperanza de conseguir su entrada al espectáculo. Tal es el caso de Fer, una chica tapatía que mostró un letrero con la leyenda “Busco un boleto”.

“Llegué súper temprano, desde las 10 de la mañana para conseguirlo. Voy a estar aquí hasta que lo consiga, a un precio no tan abusivo, siete mil pesos máximo”.

Para la noche debut de Taylor Swift, sus fans tuvieron altas expectativas en cuanto al repertorio, espectáculo y canciones sorpresa. “Va a ser como lo que vemos en internet, pero vamos a vivirlo en vivo. Espero que cante las 43 canciones del setlist”, expresó Fernanda Guzmán, quien también viajó a la capital sólo para presenciar el espectáculo.

Hace unos meses, para quienes no lograban acceder a una entrada en un evento que se llevara a cabo en este inmueble, los asistentes tenían una opción de apreciarlo con una visión incómoda desde un puente peatonal que cruza la Avenida Río Churubusco. Sin embargo hoy día, la visión de éste hacia el interior del recinto ha sido bloqueada con láminas, por ello los swifties que no arribaron al Foro Sol con ticket de entrada, ni siquiera intentaron apreciar el show desde ese ángulo.