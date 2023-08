The Eras Tour: swifties que no alcanzaron boleto, persisten para conseguir uno

Los fans de Taylor Swift no pierden la esperanza de, en alguna fecha, encontrar un boleto para disfrutar en vivo The Eras Tour, en el Foro Sol.

El concierto ya había iniciado en el recinto de Iztacalco y a las afueras, aún había jóvenes intentando conseguir un boleto. A través de sus dispositivos celulares proyectaban el mensaje de: “compro un boleto en el área que sea”, otros más, claro, pidiendo el número de boletos que se requerían.

Sin embargo, no muchos tuvieron éxito, por lo que no les quedó de otra que escuchar el show afuera.

Cerca de los baños públicos del recinto, los cuales estaban cerrados debido a que no tenían suministro de agua, algunos fanáticos se reunieron ya que era el punto donde más se escuchaba el concierto y en donde pudieron corear los temas “Lover” o “You belong with me”, primer éxito de la estadounidense de 33 años de edad.

“Nos vamos a quedar todo el show y seguramente mañana vamos a venir otra vez y así hasta lograr entrar. Taylor es una maga de las letras y tiene una voz preciosa, ella predica el amor en todas sus formas“, comentó en entrevista Juan Pablo, un asistente.

Mientras adentro muchos vivían el mejor día de sus vidas o cumplían el sueño de ver a su ídola, afuera lucían caras largas, ojos llorosos por no estar en la primera fecha en México de la artista y por estar tan cerca de ella sin verla.

“Vine con la esperanza de conseguir boleto, pero si no, para escucharla, pero donde estoy no se escucha nada, así que estoy viendo un live que están haciendo de su concierto. Me voy a quedar hasta el 29 de agosto y voy a intentar conseguir boleto todos los días“, comentó Camila, una joven de Culiacán, Sinaloa.

"Nos vamos a quedar todo el show y seguramente mañana vamos a venir otra vez", dijo un fan que no pudo entrar al concierto. | Foto: Daniel Galeana / El Sol de México

Horas antes de que iniciara el concierto de Swift, quien llegó a México luego de dos décadas de haber comenzado su carrera, los fanáticos comenzaron a congregarse a las afueras del Foro Sol, a un costado de Sala de Armas en donde pudieron adquirir productos oficiales e intercambiar pulseras de la amistad.

Los fanáticos comenzaron a congregarse a las afueras del Foro Sol para conseguir boletos de último minuto. | Foto: Daniel Galeana / El Sol de México

“Esto nace de la canción ‘You’re on Your Own, Kid’ en una de las frases de la canción dice que se armen pulseras de la amistad y las fans de Estados Unidos a hacer este tipo de brazaletes e intercambiarlos entre nosotras y eso es lo que nos une más, nos volvemos mucho más amigas y se refuerza el cariño a Taylor“, dijo Daniela, otra seguidora.

Algunos padres de los y las asistentes apoyaron a sus hijos para intentar conseguir boletos, eran ellos quienes cargaban cartulinas o anuncios escritos en platos de unicel.

La euforia por Taylor continúa y muchos no sólo intentarán conseguir boletos de viernes a domingo (días en que se presentará Swift) sino también aseguraron que asistirán a escuchar nuevamente el show, a las afueras del Foro.