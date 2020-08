Fiestas en CDMX siguen pese a restricción por Covid

"Que esto, que lo otro... ¡Salud! Pasen por las bebidas al 2x1”, convoca el ambientador y es lo que escuchan los vecinos de la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, desde la madrugada del jueves hasta el filo del lunes, desde el 2 de mayo a la fecha. Esta es una de las casi 44 mil fiestas denunciadas, cifra que se ha disparado durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

María, nombre ficticio utilizado para proteger su identidad, ha denunciado al C5 que del domicilio ubicado en la calle Florencio Constantino número 68, casi esquina con Juventino Rosas en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, de jueves a lunes no les permiten dormir. Las recomendaciones del gobierno capitalino consideran evitar concentraciones, reuniones y fiestas para así evitar contagios, sin embargo el llamado no ha sido atendido en algunas colonias.

En un recorrido por la zona, otro ciudadano contó cómo desde los jueves a las 19:00 horas se ofrece a la venta todo tipo bebidas alcohólicas aunque no ingresen al patio -mismo que está al aire libre- donde se efectúan las fiestas con música en vivo y decibeles que hacen temblar las ventanas de las viviendas que ni siquiera están contiguas a este lugar convertido en antro y cantina clandestina.

Es un domicilio particular: la vivienda es de color verde agua, con una puerta blanca. Ahí ambientan las noches cantantes e incluso es una casa que les causa miedo a los vecinos porque desde el micrófono hacen sentir a los clientes que es una fiesta exclusiva en el barrio Tepito. “Aunque no lo crean, están en una fiesta VIP, aquí en el famoso barrio Tepito”, les dicen por las bocinas aunque Peralvillo está a casi a tres colonias de distancia.

En la ciudad durante el año 2019, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) recibió 8 mil 522 reportes por fiestas y disturbios del 1 de enero al 4 de agosto.

Esta misma situación parecía que se iba vivir durante este año, pero en la cuarta semana de marzo (durante la Jornada Nacional de Sana Distancia y en Semáforo Naranja) las denuncias por esta misma falta se elevaron. Según información obtenida por El Sol de México en el mismo periodo, pero de 2020, se registraron 43 mil 797 reportes de la 16 alcaldías, lo que significa un aumento de 556.3 por ciento. De este total, las patrullas han atendido 7 mil 705.

De las 16 demarcaciones, la mayoría de las denuncias son los sábados y domingos, pero son superiores los reportes en sábado, contrario a lo que se vive en el domicilio de Florencio Constantino, pues ocurren de jueves a domingo. Azucena, una adulta mayor, explicó a este diario que ha llamado a la alcaldía, pero les dicen que no están trabajando por la emergencia sanitaria.

En el caso de Alondra, la cuestión es otra, pues recordó que desde el 3 de mayo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) inició un operativo las 24 horas del día en la colonia después de que habían asesinado a seis personas a la luz del día durante distintos días: “Me acercaba a los policías que estaban de forma permanente para pedirles que fueran a decirles que le bajaran al ruido, pero siempre me contestaban que no podían hacer nada porque la fiesta estaba al interior”.

Denunciaron que han solicitado ayuda al juzgado cívico de la colonia Guerrero, sin embargo les han respondido que tampoco pueden hacer nada, pues eso le pertenece a la SSC.

DISTURBIOS Y FIESTAS

Los vecinos de Peralvillo no son los únicos que tienen dificultad para dormir por el ruido de la música y de los pleitos que escuchan en las madrugadas.

El pueblo de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, suma 40 reportes; Santa Cruz Acalpixca, en Xochimilco, tiene 27. Le siguen tres colonias de Miguel Hidalgo: Tacuba con 35, Anáhuac II con 33, y Anahuac I con 28. La colonia Guerrero, en Cuauhtémoc, reporta 32 fiestas y Pedregal de Santo Domingo VI, en Coyoacán, registró 32.

La alcaldía Venustiano Carranza cuenta con dos colonias con más reportes: Peñón de los Baños con 29 y Cuchilla Pantitlan con 26 y la lista la completa San Juan Xalpa II, en Iztapalapa, con 27.

Según un reporte del C5-911, denominado Tendencia Semanal, atendieron 21 mil 794 llamadas, pero fueron registradas como negativas por los policías, una situación que también notan los vecinos de la Florencia Constantino, pues cuando los ruidosos se dan cuenta que se acercan los oficiales a veces alcanzan a bajar el ruido y no abren la puerta.

Además, en este informe pse observa que hay 14 mil 794 personas que reportaron el mismo lugar de la fiesta o disturbio , duplicando las denuncias, resultando así en las 7 mil 705 reportes afirmativos de los 43 mil 797 reportes y sólo 71 llamadas resultaron falsas.