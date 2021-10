Con paro indefinido, gaseros buscan exigir aumento en las tarifas

El Gremio Gasero Nacional (GGN) advirtió que harán un paro indefinido de labores en siete entidades del país. Las ciudades afectadas serán la Ciudad y Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Pachuca y Morelos.

Enrique Medrano, vocero y representante del GNN, dijo que el cese de actividades será para exigir un aumento de hasta cinco veces el margen de ganancia en la venta de gas LP.

¡Atención!

Este lunes, el Gremio Gasero Nacional hará un paro indefinido en varias estados del país y un plantón afuera de @SENER_mx en la CDMX@lopezobrador_ @Mx_Diputados pic.twitter.com/fOHirBdfgu — IGAVIM ObsCiudadano (@IGAVIM) October 11, 2021

Actualmente, el margen de ganancia por litro de gas LP es de apenas 50 centavos y el GGN espera que aumente a un mínimo de 2.50 pesos.

"Queríamos evitar el paro, hemos estado trabajando con el gobierno, pero no hay el resultado que queremos. Ahorita con 50 centavos no podemos vivir, simplemente ya no podemos trabajar", comentó Medrano al iniciar una manifestación en las oficinas de la Secretaría de Energía (Sener) a la que apenas llegaron poco más de 50 trabajadores del sector.

Según el vocero del GGN, "funcionarios del Gobierno Federal" atenderían las demandas del gremio en punto de las 14 horas de este lunes.

"No buscamos incrementar el precio de gas LP a la gente, sólo que el Gobierno Federal nos dé una mayor ganancia por las ventas que tenemos", recalcó Medrano.

"El gas sigue subiendo. Había una directriz de emergencia de parar el incremento y sigue subiendo. Gas Bienestar no ayudó en nada, al contrario, está subiendo al igual que nosotros; nos están quitando comisión y no entendemos cuál es la razón", agregó el vocero del GGN.





