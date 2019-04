Interponen amparo contra aumento de velocidad en avenidas de la CDMX

La polémica generada por el aumento al límite de velocidad en ocho avenidas primarias de la Ciudad de México –en vigor desde el lunes- tendrá otro capítulo ya que será materia de discusión en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa.

Como adelantó El Sol de México en su edición impresa, el activista y ex coordinador de la extinta Autoridad del Espacio Público de la capital, Roberto Remes, interpuso la demanda de amparo 010023/2019 con la que busca volver a los límites anteriores y con ello “salvar vidas”.

CDMX Critican gobierno de Sheinbaum por aumentar velocidad en vialidades

El argumento, explicó Remes en entrevista, es que el 19 de marzo la Jefatura de Gobierno reformó Reglamento de Tránsito para subir los topes de velocidad en 11 avenidas sin que así se hubiera determinado en la Comisión de Clasificación de Vialidades, como lo mandata la Ley de Movilidad.

“La causa es: se ha ventilado que el proceso de modificación de las categorías de las 11 vialidades no pasó por la Comisión de Clasificación de Vialidades que está previsto en la Ley de Movilidad. Entonces no hay un proceso legal detrás y lo que le estamos pidiendo al juez es que quede anulada la modificación de la velocidad”, dijo.

Al momento de la publicación de la reforma al Reglamento de Tránsito en la Gaceta Oficial para elevar los límites de velocidad en 11 tramos de avenidas primarias –inicialmente, ya que al final fueron sólo ocho avenidas- la Comisión de Clasificación de Vialidades no estaba instalada.

De acuerdo con la Ley de Movilidad, esta Comisión es la facultada para determinar las características de una vía y con ello su límite de velocidad, de esta manera clasifica si una avenida es primaria, secundaria o de acceso controlado.

La Comisión de Clasificación de Vialidades se instaló el pasado 8 de abril, lo cual no se había hecho desde 2014. El 12 de abril celebró su primera sesión extraordinaria en donde aprobó su Manual de integración y funcionamiento¸ publicado en Gaceta Oficial el 15 de abril.

El 17 de abril se celebró la segunda sesión extraordinaria, con invitados de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, expertos del ITDP y de la UAM, en la que se acordó no aumentar los límites de velocidad en dos de las 11 avenidas contempladas inicialmente: Valle y Eje 5 Norte.

CDMX Estos son los puntos donde se ubican las cámaras de fotocívicas

Un segundo acuerdo fue diseñar un programa de señalización vial para Insurgentes Sur y de esta manera topar el límite de velocidad en 60 kilómetros y no en los 80 que se plantearon inicialmente con la reforma del 19 de marzo al Reglamento de Tránsito.

Esto como resultado de las múltiples muestras de rechazo al aumento de los límites de velocidad que expresaron activistas, ciclistas, expertos en movilidad y académicos que consideraron que con esta decisión se ponía en riesgo la seguridad de peatones y usuarios vulnerables de la vía.

De hecho el incremento de velocidad en Insurgentes Sur fue uno de los más criticados ya que es una vía que conecta con Ciudad Universitaria y por lo tanto es usada por ciclistas que no tienen otra alternativa para llegar a la Máxima Casa de estudios.

Al respecto hoy el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, reconoció que de acuerdo con los datos recabados por los radares de velocidad en Insurgentes Sur, en el tramo entre Eje 10 Sur y Periférico Sur, la velocidad máxima promedio es de 60 kilómetros por hora.

No obstante también dejó ver que no habrá nuevas modificaciones a las avenidas ya reclasificadas. “Creemos que la Comisión hizo su trabajo. Se reunión, escuchó y se tomó una decisión. La comisión se puede reunir en ocasiones subsecuentes, pero en este momento no está planeado que vuelva a haber un cambio”.