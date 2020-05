Invea suspende a 58 negocios de CDMX por no cerrar ante pandemia

Después que se decretó la Emergencia Sanitaria por Covid-19, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la Ciudad de México ha realizado 8 mil 893 revisiones y 58 negocios fueron suspendidos por no acatar la orden de cerrar.

Mediante un comunicado, el Invea informó que del 26 de marzo al 2 de mayo, 8 mil 893 establecimientos Mercantiles fueron visitados en las 16 alcaldías.

De esta cantidad mencionada, 3 mil 905 fueron encontrados cerrados y 3 mil 973 cerraron después que se les pidió que lo hicieran.

Invea suspende a 58 negocios no esenciales de CDMX por no cerrar ante pandemia https://t.co/bRdK8RYJ7U pic.twitter.com/urRawEzx7p — El Sol de México (@elsolde_mexico) May 3, 2020

El Invea pidió a 957 negocios esenciales mantener la sana distancia y 58 fueron suspendidos al no acatar la orden de cerrar en el momento de la visita.

Ayer, el personal especializado en funciones de verificación visitó 98 establecimientos ubicados en las alcaldías Iztapalapa, Coyoacán y Cuauhtémoc, entre los que se encontraban 96 giros no esenciales, mismos que fueron apercibidos y procedieron al cierre de sus instalaciones de manera voluntaria.

Asimismo, se visitó un restaurante para revisar que sólo ofrecieran el servicio de comida para llevar o con entrega a domicilio; y un comercio de giro esencial fue exhortado a respetar las medidas de sana distancia.

El Invea recorrió nuevamente el perímetro del Centro Histórico, en donde se apercibieron 24 establecimientos que se encontraron abiertos, mismos que procedieron al cierre de manera voluntaria; y 112 restaurantes fueron visitados para constatar que sólo ofrecieran servicio para llevar o con entrega a domicilio.