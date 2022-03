Kelly logra el cambio de su acta de nacimiento; así logró el ajuste de su documento

Kelly Caracas recuerda momentos vergonzosos que pasó cuando, en su transición a mujer, fue llamada por su nombre de niño -como ella le dice- en las filas de trámites, al viajar en avión o en autobús. Aunque desde los 14 años vive como mujer, hasta sus 22 pudo culminar el cambio: ya tiene la documentación que la reconoce como lo que siempre ha sido, una mujer, sin la necesidad de que las personas le pongan etiquetas.

A partir de su nombramiento como representante de México en el certamen Miss Equality World, que se celebrará el próximo junio en Valley, Indonesia, Kelly requirió finiquitar el papeleo para tener su acta de nacimiento en la que se le reconoce legalmente como mujer.

Con este fin, acudió al Registro Civil de la Ciudad de México, ubicado en Arcos de Belén, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde recibió su acta una semana después de que hizo una cita a través de correo electrónico y entregó los requisitos que le fueron solicitados, aunque para ella, el más importante es vivir como mujer y estar segura de ello.

La joven diseñadora y transformista señaló que cuando los papeles no coinciden con la apariencia, hay discriminación y es más obvia la transfobia de muchas personas.

“Antes era más difícil que dieran de baja tu CURP (Clave Única de Registro de Población) y tenías dos identidades, y si viajabas a otro lugar era muy problemático. A mis 18 yo saqué mi identidad de niño, la identificación del INE pasé a cambiarla, tuve dificultades porque siempre hay discriminación, porque te ves como mujer cuando tienes una identificación que dice que eres hombre. En ese momento fue muy difícil”, relató en entrevista con El Sol de México.

El cambio no sólo tiene impacto a nivel legal, sino que gracias a las actas asegura sentirse libre y segura de ir a cualquier lugar con el reconocimiento de su identidad y protegida por la garantía de que no habrá quien de forma intencional la llame por su nombre anterior.

“Nunca me han gustado las etiquetas porque las mujeres y los hombres somos eso, mujeres y hombres, mujeres trans es una etiqueta que no está bien. Al momento de tener tu identidad bien hace un hincapié en que pueda ser tratada como lo que soy, una mujer. Entonces, ya no tengo más etiquetas”, agregó.

En la Ciudad de México, desde 2014 es posible que las y los mayores de edad realicen su cambio de identidad de género y de reasignación sexo genérica en el Registro Civil sin necesidad de una sentencia. Y desde el 11 de agosto de 2021 también lo pueden realizar los adolescentes mayores de 12 años, gracias al Procedimiento Administrativo del Reconocimiento de Identidad de Género en la Ciudad de México de las Personas Adolescentes.

Visibilidad

El cambio de identidad de género consiste en la convicción personal e interna de cómo se percibe cada persona -la cual puede corresponder o no al sexo asignado en la primer acta emitida- mientras que la reasignación sexo genérica se refiere a los procedimientos quirúrgicos, terapias u otro diagnóstico o procedimiento mediante los cuales se modifican los genitales de nacimiento.

De enero de 2013 a los primeros meses de 2022, se han realizado seis mil 70 trámites de este tipo, de los que 3 mil 928 fueron de hombre a mujer y 2 mil 142 de mujer a hombre.

En el marco del Día de la Visibilidad Trans, que se conmemora mañana, el Registro Civil de la Ciudad de México ha fortalecido el trabajo de cambio de actas para la población trans, principalmente en cuanto a la celeridad de tiempos, señaló Claudia Franco, directora general de la institución.

Resaltó que el trámite es completamente gratuito, con cuatro requisitos: la solicitud en la que se realiza la manifestación sobre el cambio de género -la cual debe incluir el nuevo nombre-, acta de nacimiento que no exceda un lapso mayor a seis meses, comprobante de domicilio y una identificación oficial. En ese sentido, pidió a los asistentes no creer en los “coyotes” que afuera del Registro Civil prometen realizar el trámite más rápido a cambio de una dádiva económica.

Al ser la capital del país punta de lanza en la emisión de este tipo de documentos en comparación con otras entidades, Franco resaltó que, si bien cualquier persona puede acudir, incluyendo quienes hayan nacido en otros estados, es necesario que sean residentes de la Ciudad de México.

Las personas interesadas en realizar el trámite, podrán acudir a los Juzgados del Registro Civil en las alcaldías de la Ciudad de México, de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas.