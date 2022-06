L3 del Metrobús será la primera línea eléctrica del país

El sistema de transporte Metrobús informó que, para marzo del próximo año, la Línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo de Santa Cruz Atoyac, se convertirá en la primera línea eléctrica de transporte masivo en el país, con una flota de 60 autobuses.

Además, tendrá nueva infraestructura de recarga en el patio de encierro de la ruta, donde instalarán 32 cargadores, cada uno con dos mangueras que se conectarán a los autobuses.

Roberto Capuano, titular de Metrobús, señaló que 10 de las unidades fueron presentadas desde agosto del año pasado; en ese momento, las autoridades capitalinas informaron que la inversión fue de 17 millones de pesos. Los otros 50 autobuses, cuya adquisición ya está en proceso, requirieron una inversión de 780 millones de pesos.

Además, la operación y mantenimiento de la Línea costará 1.3 millones de pesos al mes, mismos que se pagarán a una empresa con dinero del Fideicomiso del Metrobús.

El funcionario expuso que las 50 unidades tienen capacidad de 507 kilowatts por hora y los otros 10 de 563 kilowatts hora.

Destacó que las ventajas de los autobuses eléctricos son que no tienen emisiones contaminantes, no hacen ruido, no vibran y cuestan mucho menos en operación, porque es menos el costo de electricidad en comparación con el combustible.

“Un litro de diésel da para avanzar como un kilómetro en estos autobuses, y el litro de diésel está como en 22 pesos. Un kilowatt hora da para un kilómetro en estos autobuses y un kilowatt hora cuesta tres pesos”, dijo.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, informó que el proyecto formar parte del Programa de Electromovilidad en la ciudad que incluye el Cablebús, el Trolebús Elevado y la sustitución de vehículos de combustión interna por vehículos eléctricos en el Metrobús.