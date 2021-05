"La corrupción mata", manifestantes exigen justicia tras desplome del Metro en Línea 12

Al filo de las 14:00 horas, un reducido número de jóvenes manifestantes iniciaron una protesta en contra de las autoridades de la Ciudad de México luego del accidente de anoche en la Línea 12 del Metro donde murieron 24 personas en el tramo Tezonco-Olivos.

Los jóvenes se concentraron en los acceso de la estación Periférico Oriente donde prepararon pancartas y las mostraron a la prensa: "No fue un accidente, fue el Estado"; "la negligencia la corrupción no son accidentes"; "no fue un accidente, ni perdón ni olvido".

Para evitar conatos de violencia, elementos de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta llegaron con sus característicos cascos rojos para apoyar la movilización.

Los quejosos exigen justicia por las víctimas además de un servicio del Metro seguro y limpio de corrupción.

Los más de 10 jóvenes avanzaron por la Avenida Tláhuac en dirección sur hacia la estación Los Olivos donde ocurrió la tragedia.

🚨 #AlMomento | 🗣️ "La corrupción mata"



Ciudadanos se manifiestan sobre avenida Tláhuac, en las inmediaciones de la estación Periférico Oriente. Exigen justicia tras el colapso de la Línea 12 del #MetroCDMX:





En otro punto, un grupo de mujeres encapuchadas llegó a la estación Pantitlán donde también alzaron la voz por las muertes derivadas del colapso en la Línea 12.

Las manifestantes permitieron a los usuarios del Metro pasar sin pagar, además realizaron pintas donde culpan al Estado sobre esta tragedia.



El accidente del metro de la Ciudad de México que se llevó hasta el momento la vida de 24 personas era algo que la gran mayoría de vecinos de Tláhuac y usuarios de la línea 12 de la capital temían desde hacía tiempo.

"En ciertos tramos cimbraba y rechinaban los vagones, en las curvas más cerradas", dijo este martes un vecino de la zona a Efe.

Desde la zona cero de la peor tragedia en la capital desde el terremoto de septiembre de 2017, la conocida como línea dorada era este martes un montón de escombros que impactaban desde lejos, un enjambre de acero y hierro con un vagón partido por la mitad que quedará en la retina de millones de mexicanos.

Alrededor de 220 mil usuarios utilizan la línea 12 cada día, que ha suspendido operaciones.

Lo que nació como un proyecto para dar conexión a una zona humilde y muy poblada de la periferia de la Ciudad de México, pronto se empañó por irregularidades y polémicas después de su inauguración en 2012 durante el mandato de Marcelo Ebrard en la ciudad, actual secretario de Relaciones Exteriores de México.

Con información de EFE