Le piratean a modelos de OnlyFans sus nudes

Vestida de conejita, enfermera y hasta de Hinata del anime Naruto, Bunnie Banaji vende fotos y videos eróticos en OnlyFans, mismas que supuestos seguidores roban y revenden en otras plataformas digitales.

Desde hace cinco años Bunnie Banaji vende contenido exclusivo a sus suscriptores por 250 mensuales. Los fans también pueden solicitar sets personalizados y videos de cualquier fetiche como de los pies o disfrazada de algún personaje de algún cómic, manga o anime por precios que van desde los 250 a los dos mil pesos.

“Los videos pueden tener una duración de cinco a 10 minutos y les gusta (a los clientes) que les hables a la cámara, como si estuvieras con ellos, que les escupas, que les digas cosas cachondas o te piden que te disfraces de algún personaje que les prenda”, contó a El Sol de México.

Foto: Romina Solís / El Sol de México

La joven de 30 años de edad explicó que muchas veces los suscriptores roban y venden su contenido sin consentimiento, porque las plataformas como OnlyFans, creada en 2016, no tienen los suficientes filtros de seguridad.

“Es muy fácil que la gente vulnere tu cuenta, que saquen capturas de pantalla de tus fotos y las revendan por fuera; que hagan cuentas a tu nombre y saquen citas.

" No sólo pasa a nivel de OnlyFans, también en comunidades que sacan las capturas de tu contenido y lo revenden en otros lados. A mí me avisaron seguidores que había gente que se estaba haciendo pasar por mí, estaban acordando citas y pidiendo dinero. Traté de avisar (a los fans), pero nunca acabas con esa plaga”, mencionó.

En Facebook hay grupos en los que venden los contenidos de modelos como Karely Ruiz, Arigameplay, Xlightmoon X, Me1adina, entre otras. Un usuario oferta "todas sus fotos y videos de OnlyFans" por 200 pesos, o bien "cada Only en 20 pesos". En el caso de Karely Ruiz, la suscripción mensual a su canal es de 270 pesos.

Bunnie Banaji alertó que también hay quienes crean un link falso de Fansly, otra red de creadores de contenido, y al intentar entrar a ella los usuarios son direccionados a una página de para robarles sus datos personales, contraseñas, datos de tarjetas bancarias, entre otros.

La joven dijo que hay páginas mexicanas y hasta de dominio .su (Unión Soviética) que filtran y publican gratis contenidos de OnlyFans, como a ella le pasó.

Foto: Romina Solís / El Sol de México

La modelo implementa sus propias medidas de seguridad para evitar que roben su contenido y que se vulneren sus datos personales en otras redes sociales.

“No utilizo mis nombres de pila, cuido los fondos de los lugares donde genero contenido o grabo en otros lugares y lo comparto hasta después para evitar que sepan dónde estoy, además, recibo mis pagos en OXXO para que no se roben mi información personal”, detalló.

La venta de sus materiales le ha dejado a Bunnie ingresos de hasta 70 mil pesos y ha llegado a tener más de 40 suscriptores, sin embargo, considera que las personas que venden su contenido generan ingresos a costa de su trabajo.

“Telegram es el que más seguridad te brinda porque permite proteger tu contenido para que la gente no le saque capturas de pantalla, tienes un poquito más de confianza de que tu contenido no va ser vulnerado y redistribuido a diferencia de OnlyFans si permite todo esto”, señaló.

Agneris Sampieri, analista de Políticas Públicas para América Latina y el Caribe en Access Now, explicó que uno de los principales problemas de OnlyFans, es que cuenta con términos y condiciones difíciles de comprender, donde el creador otorga su consentimiento sin conocimiento de lo que ofrece la plataforma.

“Muchas veces estos términos no están hechos para que los creadores los entiendan, están hechos de una forma que sirva de escudo legal a la empresas para defenderse y que digan -usuarios ustedes conocen mis términos desde antes y los aceptaron-, pero su redacción y extensión hace que sea difícil para cualquier persona que no tenga el conocimiento y entienda el lenguaje”, explicó.

Foto: Romina Solís / El Sol de México

La especialista resaltó que a pesar de que la plataforma cuenta con un apartado de quejas y reportes, los creadores de contenido lo desconocen por la falta de información, “no se trata de que las plataformas sean malas sino que deben ser responsables de algunas cosas para colaborar con la seguridad de los creadores”.

Por otro lado, subrayó que OnlyFans ha permitido que muchas personas puedan desempeñar el trabajo sexual sin ponerse en riesgo físico, por lo que es importante que las plataformas informen adecuadamente y refuercen los filtros de seguridad.

OnlyFans trampas de explotación sexual

Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia, consideró que la plataforma como OnlyFans es un sistema de prostitución digital, que sigue utilizando los cuerpos de las mujeres como un objeto.

“Es una trampa porque al momento en que tú apruebas las reglas comunitarias de esta plataforma, apruebas automáticamente que la propiedad intelectual de tu cuerpo digitalizado pertenece a Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans”, señaló.

En entrevista resaltó que las reformas de la Ley Olimpia se crearon para reconocer la violencia digital sin consentimiento, por lo que es obligación de las plataformas proteger a las creadoras de contenido con protocolos de privacidad y protección de su información para que esas imágenes o fotografías no se reproduzcan.

“Si bien se pueden hacer cláusulas, no dependen de las instituciones de procuración de justicia, ni de la ley Olimpia, ni de otro tipo de escenarios legislativos porque desgraciadamente quienes son dueños de las fotografías y de las imágenes son los dueños de las plataformas como OnlyFans”, agregó.

CDMX Urge catalogar delitos sexuales en medios digitales: Olimpia Coral

Coral Melo recordó que en la Ciudad de México, el 60 por ciento de las denuncias contra la intimidad sexual no han tenido acceso a la justicia por falta de pruebas, lo que orilla a las víctimas a solicitar a los servidores de las plataformas y redes sociales ayuda para poder identificar a su agresor.

“Aunque tienen obligación de participar en las investigaciones también hay muchos vacíos legales que les impide a esas plataformas hacer exigible el acceso a la información. En pocas palabras se hacen “guajes” las instituciones digitales y las redes sociales para poder coadyuvar con las investigaciones, ponen millones de trabas para el acceso a su información”, señaló.

La activista aseguró que el principal ente que se debe responsabilizar de la reproducción de contenido en redes sociales son las plataformas, “ellos son los responsables directos quienes no están dando las medidas de seguridad de privacidad necesarias”.

El pasado mes de febrero, este diario reportó que de tres mil denuncias acumuladas desde 2020 por el delito de violencia digital en la Ciudad de México, sólo tres por ciento llegaron a juicio para dictar una sentencia condenatoria, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ).

El año en el que más carpetas de investigación se iniciaron por el delito contra la intimidad sexual fue en 2023 con 942, de las que sólo 51 llegaron a juicio. Al corte de enero de este año ya suman 71 denuncias, de las que cuatro terminaron en vinculación.

¿Se puede ser feminista y tener OnlyFans?

A pesar que existe un debate entre feministas que consideran que OnlyFans es una trampa que explota sexualmente a las mujeres que utilizan esta plataforma, las creadoras de contenido aseguran que lo hacen “con conciencia y por gusto”.

Karla Sepulveda, lleva dos años como creadora de contenido sexual en las plataformas de OnlyFans y LoverFans, así como de las redes sociales de Facebook y X que le ayudan a generar un ingreso extra para mantener a su hija.

“Me considero cien por ciento feminista, lo hago por voluntad propia, tengo una licenciatura en Administración en la UNAM y la verdad lo hago porque soy mamá y este tipo de plataformas te permiten ganar dinero extra, yo le digo -para los chocolates-”, explicó.

La joven de 32 años de edad, dijo que no es un trabajo fácil ya que se le debe dedicar tiempo y esfuerzo como cualquier otro trabajo. “Lo hago por gusto, mientras todo sea consensuado está bien, es un momento de relajación y placer a los usuarios, no me avergüenza, mi hija lo sabe y al contrario nos sirve tener un ingreso extra”.

Bunnie Banaji, considera que a pesar de los estigmas y prejuicios, muchas mujeres que ejercen el trabajo sexual en plataformas y redes sociales lo hacen por iniciativa propia, de manera consensuada y cuentan con herramientas que les permite estar informadas y conscientes de los riesgos y consecuencias.

“Existen esos comentarios de que las chicas que utilizan OnlyFans o este tipo de plataformas, lo único que saben es encuerarse, pero no es así, somos chicas que disfrutamos la sexualidad, que tenemos estudios, que generamos ingresos y que también nos podemos dedicar a esto”, resaltó.

“Vengo de un background en el que tengo estudios, oficios, conocimiento, esto para mí es un placer, pero también le doy todo el lugar que merece de trabajo sexual y todo lo que implica, y ha crecido tanto que me ha permitido vivir de mis proyectos que me ha permitido verlo con ese compromiso y que ahora estoy enfocada a mi trabajo virtual”, agregó.