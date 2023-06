Línea 12 del Metro: Cinco estaciones abrirán el 9 de julio

El próximo 9 de julio abrirán a la operación cinco estaciones más de la Línea 12 del Metro, desde Atlalilco hasta Periférico Oriente, confirmó el secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina quien aseguró que esto beneficiará a 170 mil usuarios.

El funcionario comentó que el resto de las estaciones comprendidas en 47 claros faltantes se prevé que estén concluidas hacia el último trimestre del año.

Durante un recorrido de supervisión por la estación Calle 11 de dicha Línea, el funcionario informó que desde ahí hasta Periférico, todos los claros están concluidos a nivel de precarga.

“Una vez que instalamos el reforzamiento, elevamos la estructura para que las cargas que originalmente traen, se redistribuyan, se liberen y empiece a trabajar la nueva estructura de reforzamiento, con esto aseguramos que estos puntales que estamos instalando, que todos los diafragmas, van a empezar a tomar cargas que ya tenía la estructura de origen”, explicó.

El funcionario comentó que ese proceso de precarga se lleva a cabo como una de las actividades finales y hasta que no se certifica que todas las soldaduras pasaron los controles de calidad y hasta que no se tiene la seguridad y las condiciones para haber la precarga no se lleva a cabo y no se tiene como concluido.

Sobre este tema, Bernardo Gómez González, Miembro del Comité Técnico Asesor explicó que a partir de este lunes de esta semana se comenzó a haber pruebas de carga en los claros que ya están totalmente reforzados y que ya tienen la capacidad de diseño esperado.

“Estas pruebas de carga consisten en colocar bidones dentro de los trenes que representan la capacidad máxima del tren que es del orden de 10 personas por metro cuadrado, eso nos implica 160 toneladas aproximadamente por cada tren que si las sumamos al peso del tren vacío que es de 200 toneladas, estamos hablando que cada tren con los bidones llenos de agua, representan 400 toneladas, la prueba de carga consiste en colocar dos trenes en paralelo los colocamos en los tramos ya reforzados se estacionan y se hacen mediciones topógráficas después de una hora, dos y cuatro horas a fin de validar que la deformación en la vía corresponda a lo esperado en el análisis. La deformación esperada era de seis milímetros y al día de hoy con las pruebas que llevamos realizadas la deformación máxima es de cuatro milímetros por lo que se cumple con un rango de seguridad bastante amplio”, dijo.

Esteva Medina explicó que la certificación de la estructura que esperan recibir en estos días, da la constancia de seguridad estructural la cual es otorgada por el corresponsable de seguridad y el DRO además de que Metro tiene otra certificación y ellos serán los encargados de informar.

Por último comentaron que se colocarán acelerógrafos, deformímetros y extensómetros para monitorear la estructura y se explicó que ante un sismo severo, ésta cumple con una del grupo A o esencial pues el objetivo de ese nivel de resistencia es que ante un sismo severo que se registre en la Ciudad de México sea una estructura que quede en operación, es decir que el daño esperado sea el mínimo.

