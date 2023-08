Lluvias en CDMX son fuertes, pero no lo suficiente

La lluvia que cayó durante agosto en la Ciudad de México fue intensa, pero está por debajo de los niveles registrados históricamente para esta temporada.

Citlalli Peraza Camacho, directora general del Organismo de Cuenca del Valle de México, explicó que en la Ciudad de México existe un déficit de lluvia muy grande. Durante la sesión semanal del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) comparó cuánto llovió en agosto de este año contra el mismo mes, pero del año pasado, y contra el histórico de los últimos 41 años. El resultado es un déficit de 42 por ciento.

Te puede interesar: Captar agua de lluvia en el Valle de México a través de pequeñas presas, propone especialista

“Con respecto a la lluvia acumulada mensual, cerramos agosto con 300 milímetros contra 394.7 del año pasado en estas mismas fechas y 522 milímetros del promedio histórico, lo que nos deja un déficit muy grande del 42 por ciento”, dijo.

Para medir la lluvia existen estaciones meteorológicas que toman en cuenta la frecuencia y la cantidad que cae en un lugar específico. Conagua la clasifica según los milímetros que se acumulan: si son menos de 25 es lluvia, si va de 25 a 75 es lluvia fuerte a muy fuerte y si es mayor a 75 es una lluvia extraordinaria.

Peraza Camacho explicó que durante la última semana del mes hubo cuatro lluvias relevantes, tres de ellas en la ciudad.

La primera ocurrió el lunes 21 en Álvaro Obregón pues su estación de Tarango registró 61.47 mm de lluvia promedio. Ese día se desbordó la Presa Becerra C que dañó 10 casas de la zona además y colapsó un puente que reparará el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

La segunda lluvia que Conagua marcó como relevante ocurrió el martes 22, con 43.4 mm reportados en su estación Desierto de los Leones, en Cuajimalpa y la tercera el sábado 26 con 35.6 mm en Bondojito, Gustavo A. Madero. La última se registró el domingo 27 en Amecameca, Estado de México.

CDMX Humedales artificiales y cosecha de lluvia reducen gasto de agua potable en CDMX

Expertos consultados por El Sol de México consideran que la Ciudad de México no está preparada para afrontar la sequía y las intensas inundaciones.

Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, afirmó que el agua de lluvia no se ha aprovechado lo suficiente.

“En todo lo que es el Sistema Cutzamala la lluvia no se ha aprovechado lo suficiente, mucha gente cree que con estas tormentas ya se resolvió el problema del agua, que ya se recargaron suficientemente las aguas superficiales, las presas, los lagos y no hay nada más alejado a la realidad. Las lluvias son insuficientes, han sido atípicas porque caen en un momento muy fuerte, pero no es lo suficiente, no hay una infraestructura para aprovechar de alguna manera, suficientemente, el agua de lluvia”, dijo en entrevista para este diario.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Eduardo Vázquez, Director Ejecutivo de Agua Capital, el Fondo de Agua de la Ciudad de México, consideró que el cambio climático ha profundizado este problema.

“No tenemos un modelo de infraestructura que permita atender de manera adecuada estas lluvias volumétricas que están cayendo tanto para captarla, almacenarla o en dado caso reinfiltrarla al acuífero. O manejar los problemas de inundaciones, el que un momento dado el tema de captación pueda ayudar a subsanar los déficits de abastecimiento que existen en el Valle de México”, afirmó.