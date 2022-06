Locatarios del mercado Quetzalcóatl amenazan con bloquear Cablebús

Locatarios del mercado Quetzalcóatl, ubicado en la estación del mismo nombre de la Línea 2 del Cablebús, amenazaron con cerrarr el ingreso a ese medio de transporte si las autoridades no atienden las fallas de origen que presentan sus locales, como son problemas con la instalación de gas, desperfectos en los extractores de cocinas, filtraciones de agua en muros y falta de coladeras en los baños.

El mercado fue reconstruido y reubicado en la estación del Cablebús el año pasado debido a que no contaba con la infraestructura necesaria, pues estaba construido con ladrillos, madera y concreto, además de que no tenía un baño para los comerciantes.

A menos de un año de su inauguración en agosto pasado, los locatarios indicaron que las deficiencias ya fueron reportadas a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), a la empresa constructora, Leitner, y a autoridades del Cablebús, pero hasta la fecha no han sido atendidas.

El miércoles pasado locatarios del mercado sostuvieron una reunión sólo con autoridades del Cablebús, pues no asistió personal de Sedeco ni de Leitner, en donde no llegaron a una solución, por lo que aseguraron a El Sol de México que podrían cerrar la estación Quetzalcóatl en los próximos días con el fin de que se atiendan las deficiencias.

“Sedeco dijo que sólo trata con la representante legal (Francisca Hernández), la empresa quedó de asistir y no vinieron, unicamente bajaron de Cablebús la ingeniera Guadalupe Xicoténcatl y el ingeniero David Peralta, el cual instaló los extractores y campanas en el mercado, y aseguró que no se ha llevado a cabo el mantenimiento de las cocinas.

Ahora nosotros tenemos que pagar 170 mil pesos cada trimestre para el mantenimiento, pues ya se cae el aceite de las campanas de las cocinas.

“Hay muchas anomalías, desconocemos cuáles son los vicios ocultos de la empresa hacia el mercado, y ahorita ya hay muchas cosas descompuestas. Según todo le informaron a nuestra representante legal (Francisca Hernández), y la empresa se lava las manos con esto. Ahorita se descompusieron los extractores de las cocinas y las campanas no funcionan. La empresa (Leitner) no hace nada, Cablebús tampoco y Sedeco está hermético, no quiere saber nada y sólo trata con la señora Francisca”, indicó una locataria del mercado que prefirió el anonimato.

El titular de la Sedeco, Fadlala Akabani, aseguró a este diario que debido a que este centro de abasto es privado -pues fue creado a través de una asociación y no forma parte de los mercados públicos de la alcaldía Iztapalapa-, solo atenderán las filtraciones en columnas, que son instalaciones primarias, por lo que aseguró que en los próximos días enviará a personal a hacer una inspección.

En tanto, sobre la problemática de las instalaciones aseguró que la empresa encargada de la construcción, Leitner, debe atenderla.

En un recorrido realizado por El Sol de México en el mercado Quetzalcóatl locatarios mostraron el derrame de aceite desde el extractor, así como la falta de coladeras en ambos baños y el descontento de comerciantes por la nula respuesta de autoridades.

Una de las más afectadas es Ana, quien ofrece antojitos mexicanos en el local 173 en la zona de cocinas, y quien tuvo que poner silicón alrededor de la campana para que dejara de derramar aceite. Además, señala que constantemente tiene problemas con la distribución de gas, pues a veces la presión es tan baja que dificulta la elaboración de alimentos.

De acuerdo con locatarios descontentos que estuvieron en la reunión del pasado miércoles, un día antes entregaron un documento a Irving Díaz, gerente de Mantenimiento de Cablebús de la estación Quetzalcóatl, para que reparara las fallas. En ese encuentro les informaron que a más tardar el próximo lunes tendrán una respuesta.

De acuerdo con Francisca Hernández, sólo hay descontento por parte de 64 locatarios de un total de 150 ubicados en el mercado, los cuales ofertan zapatos, carne, comida corrida, jugos y ropa.

TARIFAS DE LUZ, POR LAS NUBES

Además, los locatarios mencionan la necesidad de hacer un ajuste a las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, pues, aseguran, han tenido que desembolsar cada uno de ellos hasta dos mil pesos para el pago de cada local bimestralmente.

“El pago de luz es un problema, las tarifas son muy altas. Yo pago dos mil por local y tengo dos; pago aproximadamente cuatro mil pesos por ambos, pero hay compañeros que llegaron a pagar hasta 10 mil pesos”, contó Israel, quien atiende una carnicería ubicada en los locales 147 y 148.

Hay comerciantes que aseguran que el descontento es “porque antes no pagaban luz.