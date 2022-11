Venían al concierto, de haber sabido no les compro nada: madre de jóvenes muertas en coladera

La madre de las dos jóvenes que murieron tras caer en una coladera en calles de la alcaldía Iztacalco se lamentó de haber comprado boletos para el concierto de Zoé en el Palacio de los Deportes.

Fue alrededor de las 22:00 horas cuando la madre de las chicas llegó al lugar del accidente y angustiada pidió verlas, sin embargo, los elementos policiacos le negaron el paso.

"Venían al pu... concierto, de haber sabido no les compro nada, dijo la mujer en tono de reclamo, refiriéndose a las entradas para el concierto. Que alguien me informe, para ver qué les pasó. No me dejan pasar. Tengan piedad", dijo la mujer al llegar a la zona del accidente.

Fue ayer jueves cuando Vanessa y Brenda, de 16 y 23 años de edad, respectivamente, caminaban acompañadas de su padre sobre el paso peatonal, a un costado de la avenida Viaducto Río de la Piedad, cuando de pronto cayeron una detrás de la otra en una coladera destapada a una profundidad de cuatro metros aproximadamente.

Ambas se sumergieron en las aguas del drenaje y ya en su interior les fue imposible salir. Su padre intentó auxiliarlas desesperadamente, consiguió una cuerda y comenzó a descender para sacarlas, pero no lo logró. Solo permaneció observando, impotente, mientras estas se ahogaban.

Cabe destacar que comerciantes de la zona manifestaron que dicha coladera ya llevaba varios meses abierta, pero no es la única, en la zona hay por menos otras tres en las mismas condiciones.

"Se les ha dicho que vengan a arreglar, pero no nos hacen caso y estas son las lamentables consecuencias", dijo una de las vecinas que vive por la zona.

