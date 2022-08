Maratón de CDMX 2022: Conoce los cierres viales para la carrera del domingo

El gobierno capitalino dio a conocer el operativo que se implementará este domingo 28 de agosto durante el Maratón de la Ciudad de México. La gran fiesta de los corredores, en la que participarán un aproximado de 18,000 personas, estará acompañada de una intensa movilización de diversas dependencias gubernamentales que se encargarán de preservar el orden durante el magno evento.

Un total de 2700 elementos de seguridad distribuidos en puntos estratégicos de la ruta custodiarán que todo se lleve a cabo conforme a lo planeado; éstos serán apoyados por 130 motocicletas, además de cuatro grúas, cuatro ambulancias y un helicóptero que vigilará desde el aire la ruta para atender cualquier emergencia.

El trabajo realizado por los elementos de seguridad estará respaldado por un total de 896 cámaras y 239 botones de auxilio que serán monitoreados desde la Sala de Crisis habilitada en las instalaciones del C5, donde las diversas dependencias que participan en este operativo están en permanente coordinación.

Al ser un evento en el que el cuerpo se somete a una importante exigencia física, la Secretaría de Salud también pondrá un énfasis especial en garantizar el correcto desarrollo de la carrera. En el punto de salida habrá dos módulos médicos, además de otros 20 distribuidos cada 2.5 kilómetros de la ruta compuesta por 42.195 kilómetros. Ya en la zona de meta, en la plancha del Zócalo, se levantará una zona de recuperación. Ambulancias y hospitales cercanos estarán atentos para atender emergencias.

¿Cuáles serán los cortes viales del Maratón CDMX?

Uno de los puntos principales en el operativo del Maratón de la CDMX tiene que ver con los múltiples cierres viales ocasionados por la ruta, la cual inicia en Ciudad Universitaria y culmina en el Zócalo capitalino. Como es costumbre, desde el cambio que sufrió el recorrido hace algunos años, los cortes a la circulación en la zona de salida, es decir, en Avenida de los Insurgentes hasta la zona de Viaducto, serán de las 6:00 a las 9:00 horas, mientras que en la zona centro comenzarán a partir de las 9:30. El despliegue se irá moviendo con la retaguardia.

Los corredores tendrán seis horas para terminar el recorrido. Entre las vialidades afectadas estarán: Avenida Insurgentes Sur y Centro, Avenida Oaxaca, Avenida Nuevo León, Parque España, Avenida Sonora, Avenida Chapultepec, Avenida Florencia, Avenida Paseo de la Reforma, Calzada Mahatma Gandhi, Calzada Chivatito, Calle Julio Verne, Calle Luis G. Urbina, Avenida Presidente Masaryk, Avenida Moliere, Avenida Ferrocarril de Cuernavaca, Avenida Ejército Nacional, Avenida Thiers, Calle Darwin, Avenida Rubén Darío, Avenida Paseo de la Reforma, Calle Ignacio Ramírez, Avenida de la República, Avenida Juárez, Calle Bolívar, Calle República del Salvador, Avenida 20 de Noviembre.

Las alternativas viales sugeridas por la gente de tránsito son las siguientes: Al norte, todo lo que es Calzada de Tlalpan, Circuito Interior y Anillo Periférico, al sur, Calzada de Tlalpan, Circuito Interior, Anillo Periférico y Eje 1 Oriente y Avenida Cuauhtémoc, al Oriente Eje 1 Norte, Viaducto y al Oriente Calzada Legaria.

¿Qué transporte habrá para el Maratón CDMX?

La red de Metro adelantará su horario de funcionamiento, abrirá a las 5:00 am en todas las estaciones salvo Zócalo y las estaciones que están cerradas entre Balderas y Pantitlán, el servicio será gratuito para todos aquellos que muestren su número de corredor.

El transporte RTP, mientras tanto, ofrecerá dos servicios especiales que saldrán desde Perisur y Copilco hasta Ciudad Universitaria, con horario de operación desde las 4 am.

En el Metrobús, por su parte, la Línea 1 dejará de operar entre Villa Olímpica y Reforma desde las 5 a las 14 horas; la Línea 2 no operará de 5 a 10 horas entre Tacubaya y Amores, la Línea 3 no contará con servicio de 7 a 15 horas entre Mina y Balderas, en Línea 4 la ruta norte no tendrá servicio de Buenavista a Bellas Artes y la Sur de Buenavista a Isabel La Catolica. En la Línea 7 no habrá servicio de Garibaldi a Campo Marte, Líneas 5 y 6 operarán con normalidad.

Recomendaciones si asistes al Maratón

Portar una tarjeta de seguridad con nombre, edad, teléfono, tipo de sangre y si toman algún medicamento