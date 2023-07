Más de 4 mil restaurantes capitalinos tienen permiso de terraza

En la Ciudad de México hay cuatro mil 284 establecimientos mercantiles, principalmente restaurantes, que cuentan con el aviso que les permite tener sillas y mesas en las banquetas y en el arroyo vehicular de vías secundarias.

Este permiso otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico se creó para reactivar la economía de la capital del país en respuesta a la emergencia sanitaria y se volvió permanente gracias a una reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles en enero de este año.

Te puede interesar: Bajan escándalo de Zona Rosa: bares ruidosos son suspendidos

La Ley de Establecimientos Mercantiles señala que los enseres de los restaurantes que indebidamente obstaculicen la movilidad pongan en peligro o constituyan un riesgo para las personas y sus bienes, deberán ser retirados. Con ese objetivo, la alcaldía Cuauhtémoc realizó el Operativo Diamante el fin de semana pasado, incluso la alcaldesa Sandra Cuevas mostró en sus redes sociales como personal de la demarcación retiró sillas de un restaurante.

A tres días del Operativo Diamante ejecutado por la alcaldía Cuauhtémoc, múltiples establecimientos continúan colocando enseres fuera de las banquetas, algunos hasta usan el mobiliario urbano como si fueran bancas o mesas.

3 mil 778 pesos por metro cuadrado deben pagar cada año por el permiso de operación | Foto: Roberto Hernández

En las colonias Hipódromo, Condesa y Roma Norte, los establecimientos no modificaron la colocación de sus sillas y mesas; no obstante, algunos encargados de los negocios manifestaron que, por orientación de la alcaldía, tienen más precaución en cómo colocan los enseres, para no estorbar al paso peatonal o vehicular.

Las calles Iztaccíhuatl, Campeche, Ámsterdam, cerca del Parque México, están llenas de enseres colocados en las banquetas, son menos los que tienen entarimados, estructuras autorizadas por la Secretaría de Desarrollo Económico.

Empleados de negocios en la colonia Hipódromo fueron visitados la semana pasada para informarles que habría operativos por parte de la alcaldía para evitar la colocación de enseres más allá de los límites permitidos, es decir, que no estorben el paso peatonal o vehicular.

Y el fin de semana, Sandra Cuevas expuso en sus redes sociales la ejecución del Operativo Diamante, para retirar tarimas, sombrillas y bancas. Uno de los restaurantes reportados fue el Tennessee Jack's House, localizado en la calle Tamaulipas número 80, en la Condesa, el cual fue reportado en redes sociales por invadir el paso vehicular y la banqueta; la alcaldesa, en respuesta a los reportes, informó que ya fue liberada la arteria.

La alcaldía Cuauhtémoc programó el Operativo Diamante todas las mañanas para supervisar los giros comerciales | Foto: Roberto Hernández

CDMX Tiktoker provoca pánico en Artz Pedregal: disparó confeti desde una pistola falsa

Asimismo, expusieron que bastó con mostrar sus permisos obtenidos como parte del programa Ciudad al Aire Libre, para que no les retiraran los objetos. Durante un recorrido realizado el domingo 2 de julio, el restaurante tenía en la banqueta tres mesas pequeñas, con máximo cuatro sillas. Los empleados aceptaron que muchos de los establecimientos violan la normatividad, pues recorren sus sillas más allá de lo permitido, situación perceptible al interior de la Condesa.

Arturo, administrador del local Flora Lounge, en la calle Michoacán, colonia Hipódromo, señaló que la semana pasada, empleados de la alcaldía Cuauhtémoc les informaron que irían a revisarlos. Les indicaron que irían principalmente contra las tarimas instaladas sobre el arroyo vehicular, porque esas zonas ya están en la calle, así si venden cerveza “prácticamente es beber en la calle”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Los enseres contiguos al local sí se puede, entonces les dices cuántas mesas vas a tener, cuántas sillas, y son lasque tienes que respetar, cada negocio tiene sus sillas, acá por ejemplo tenemos seis; pero en otros sí he visto que han retirado muchos muebles, hay unos que ya hasta los tenían fijos”, mencionó.

El trabajador detalló que entre los negocios circula la propuesta de que las tarimas sean metidas a los locales durante lasnoches. “Cuestan una lana esas tarimas,como 35 mil pesos”, expuso.