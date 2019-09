Mensaje íntegro de Claudia Sheinbaum por Primer Informe de Gobierno

A continuación el texto íntegro del primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum:

Presidente del Tribunal Superior de Justicia Rafael Guerra Álvarez, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México Isabela Rosales Herrera, diputadas, diputados, gobernador del Estado de México: Alfredo del Mazo Maza, Gobernador del Estado de Hidalgo, Omar Fayad, Gobernador del Estado de Tabasco, Adán Augusto López Hernández; alcaldes, alcaldesas, muchas gracias por su presencia, compañeros del gabinete, amigas y amigos.

Llegamos al gobierno de la Ciudad de México a realizar cambios profundos para terminar con una política de privilegios, corrupción y abusos que se impuso como forma de gobierno en contra de la voluntad popular. Llegamos a construir una ciudad más justa, con menos desigualdades y en la que ampliemos el acceso de todas y todos a los grandes derechos. Estoy convencida que el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al agua, al espacio público, a la movilidad sustentable, a la cultura y a un medio ambiente sano, generan condiciones para disminuir la violencia y sientan la bases para una prosperidad compartida.

Presento a continuación los avances de estos 9 meses de gobierno en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Hemos trabajado arduamente para regresar a la Ciudad a un camino de honestidad, entrega en el servicio público y de orientación hacia una ciudad innovadora y de derechos. Hemos avanzado en la mayoría de las acciones que nos planteamos, pero si bien contentos por servir a la ciudadanía, apenas comienza la verdadera transformación para cumplir con todos los compromisos que hicimos.

Establecimos una nueva forma de gobernar, cerrando la puerta a la corrupción y los privilegios de los altos funcionarios.

Desde el 5 de diciembre se cancelaron los seguros de gastos médicos privados y todos los gastos de representación de los funcionarios. Se retiraron 1,400 policías que operaban como escoltas de ex funcionarios y estos elementos se orientaron a labores de la policía preventiva.

Cancelamos contratos innecesarios de mantenimiento por un monto de 853 millones de pesos, redujimos 600 millones de pesos en reconstrucción de inmuebles; los costos por demolición de edificaciones dañadas por el sismo disminuyeron en casi 75%, con 10% menos de inversión se contrataron para servicio de barrido de la Ciudad 26% más trabajadores con 20% de mejores percepciones salariales, en la compra de computadoras ahorros del 32% por unidad, en fotocopias 44%, en seguros 10%, 50%en el costo por unidad de repavimentación. Es decir, se acabaron los moches, la contratación de empresas fantasma, las comisiones ilegales en la compra y adquisiciones de bienes, servicios y obra pública.

El gasto destinado a comunicación del gobierno se redujo a la mitad respecto a 2018, es decir, pasó de 1200 a 600 millones de pesos.

La disminución de las plazas de altos funcionarios generó ahorros por 1,800 millones de pesos, los cuales nos permitieron aumentar el salario de los trabajadores del gobierno en 4.3% de forma directa y 2.5% en prestaciones, el aumento más alto de todo el país. Además, se benefició a casi 20 mil trabajadores con aumentos de hasta el 11% pues percibían menos del salario mínimo yse re nivelaron los sueldos de plazas de C5 y Locatel.

En el caso de licitaciones internacionales, pedimos asesoría a la oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, gracias a lo cual se ha logró la reducción de los costos hasta en un 25% en los casos de Cablebús, trolebuses y autobuses.

Con honestidad alcanza para hacer más. Rescatamos de la corrupción 25 mil millones de pesos para inversión en agua, infraestructura. La inversión pública en agua e infraestructura incluyendo movilidad pasó de 29,352 millones en 2018 a $40,088.5 millones de pesos, es decir 37% más.

No se realizaron aumentos en los impuestos y derechos en términos reales, por el contrario, se redujeron el predial y agua en 549 polígonos con muy bajo índice de desarrollo social. En abril se ampliaron beneficios para condonación de multas y recargos de años anteriores. Gracias a ello y al apoyo de la ciudadanía, en términos generales los ingresos programados al segundo trimestre eran de 121,756 millones de pesos y llegamos a 123,424millones de pesos. A septiembre el programado es 174,226 y el estimado es llegar a 178,061 millones de pesos.

Por primera vez en el presupuesto de 2019 se transparentó la fórmula de asignación de recursos a las 16 alcaldías, basada en población y territorio y se acabó la asignación de acuerdo a preferencias políticas o moches a funcionarios y diputados. Todas las alcaldías tuvieron incrementos presupuestales. Asimismo, a partir de mayo, las 16 alcaldías tienen autonomía presupuestal en el ejercicio del gasto como lo mandata la Constitución.

Se ha restablecido la democracia y la libertad de expresión y reunión. No hay más persecución política y violencia a quien tenga posiciones contrarias de quien gobierna. Reitero que no se utilizará la fuerza pública para reprimir al pueblo. Desapareció el cuerpo de granaderos y sus elementos se han integrado a otras tareas de seguridad ciudadana.

Estamos cancelando y/o renegociando los contratos de concesión que privatizaban el espacio púbico sin beneficios para la ciudad. Ya se canceló el contrato de concesión del Centro de Transferencia Modal de constitución de 1917 en Iztapalapa. En vez de un centro comercial, se construye una preparatoria pública y un museo que será administrado por la Secretaría de Cultura.

Se revisan los permisos de anuncios de publicidad. Tomamos la decisión de ya no permitir anuncios espectaculares que representan riesgos y orientar la publicidad a otras formas que representen beneficios urbanos. Ha iniciado el programa de retiro de anuncios ilegales, a la fecha se llevan 32.

Ya no se privatizarán los deportivos y regresamos la administración de la Magdalena Mixuca a la alcaldía de Iztacalco para beneficio de sus habitantes, asimismo se integró a la alcaldía de V. Carranza la administración del estadio de beisbol Fray Nano, en la que se hará una preparatoria-escuela de beisbol pública con el gobierno de México.

Para nosotros gobernar no tiene sentido sino estamos en contacto y acercamos el gobierno a la ciudadanía. Hoy cualquier persona puede acercarse a la Jefa de Gobierno. Por ello hago audiencias públicas que se llevan a cabo de martes a viernes de 6 a 7 am. A la fecha se han realizado 157 de ellas, en las que he se han atendido 6226personas. El Palacio del Ayuntamiento abrió sus puertas como museo. A la fecha lo han visitado más de 40 mil.

Cada sábado hemos instaurado en la Ciudad los tequios y entre semana los tequios por la seguridad. Jornadas donde servidores públicos y ciudadanía trabajan por la mejora de la Ciudad. A la fecha se han realizado 640.

Igualdad y Derechos

Tres derechos sociales que solo se aplicaban en la Ciudad de México han pasado a ser derechos en el país: la pensión universal a adultos mayores, apoyo a todos los estudiantes de preparatoria pública y apoyo a personas de escasos recursos económicos, con discapacidad. Para los tres programas se firmó un convenio con el gobierno de México para pasarlos paulatinamente a su aplicación federal. El beneficio es que hoy reciben pensión 315 mil adultos mayores de 68 años que antes no la recibían y 101 mil estudiantes de preparatoria.

Derecho a la educación

Para la primera infancia creamos el Sistema de Educación Inicial Gratuito de la Ciudad de México. A partir del 1º de enero las estancias infantiles del DIF y de las alcaldías ya son gratuitas y hemos aumentado la matrícula en un 25%. Este año dimos mantenimiento mayor a 35 CADIs y 15 Cendis.

Para educación básica creamos el programa Mejor Escuela para el manteamiento menor de los planteles educativos. Los Padres y madres de familia se organizan para elegir un comité de ejecución, otro de vigilancia y deciden, reciben y ejecutan los recursos. A la fecha han recibido apoyo el 80% de los 2007 planteles escolares públicos de la Ciudad y en el resto del año recibirán el 20% faltante. La inversión es de 276 millones de pesos.

Por otro lado estamos atendiendo junto con la SEP la reconstrucción de las escuelas dañadas por los sismos y para garantizar la seguridad estructural de todas escuelas públicas, se realiza una revisión conjunta entre el Instituto para la Seguridad de las Construcciones y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. De ambos programas se atiende a 365 escuelas.

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundarias públicas recibieron el doble de apoyo para útiles y uniformes de escolares, 720 pesos para preescolar, 820 para primaria y 900 para secundaria. Además logramos el uniforme neutro. Es decir las mujeres podrán utilizar pantalón para ir a la escuela. Parece menor pero ello permite libertad y derechos que antes las niñas no tenían.

Como apoyo a la economía familiar y para hacerles saber que la educación es fundamental para crear mejores ciudadanos, todas las niñas y niños de primaria y secundaria de escuela pública ya tienen mi beca para empezar. Hasta ahora había un programa que se llamaba niños talento donde solo algunos que tenían 9 y 10 de promedio recibían una beca de 200 pesos mensuales. Pero para nosotros todas y todos los niños tienen talento por ello a partir de este mes todas y todos recibieron ya una beca de 330 pesos mensuales.

Amplíamos la cobertura del programa de desayunos escolares a 231 nuevas escuelas. A partir de este trimestre y todo 2020, de forma paulatina, las y los niños de preescolar y primaria, con el apoyo de madres y padres de familia tendrán al menos, un alimento caliente en la escuela.

Entre enero y junio, servidores públicos incluida la Jefa de Gobierno, asistimos a las secundarias públicas de la Ciudad a compartir con las y los adolescentes temas de violencia escolar y pacificación. A partir de octubre el ejercicio amplía su horizonte para incluir el fomento a la lectura.

Con la participación de docentes estamos mejorando la educación integral en las preparatorias del Instituto de Educación Media Superior. Con apoyo de la alcaldía, ya está funcionando un nuevo plantel de preparatoria en GAM, el próximo año quedará concluida la preparatoria de Constitución de 1917 en Iztapalapa y construiremos en 2020-213 planteles más en Álvaro Obregón, Tlalpan y Tláhuac.

Para ampliar la matrícula de Educación Superior Pública, creamos una nueva universidad pública: El Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, que ya abrió sus puertas en el plantel de GAM, que se terminó gracias al apoyo de su alcalde, un plantel en Coyoacán, y otro en Azcapotzalco con 8000 nuevos espacios en sus modalidades presencial, semi-presencial y en línea. Este Instituto se crea con apoyo académico de la UNAM y el Politécnico con el beneficio de tener carreras conjuntas.

Estamos colaborando con el gobierno federal en la construcción de 10 Escuelas de Educación Superior del Sistema Benito Juárez.

El objetivo es que ningún joven que desee estudiar la Universidad sea rechazado por no encontrar espacio en el sistema educativo.

Una de las propuestas innovadoras de nuestro gobierno es la construcción y adecuación de espacios públicos para la formación de 300 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, PILARES. Cada PILARES tiene al menos una Ciberescuela, que permite culminar con un nuevo modelo educativo, primaria, secundaria, preparatoria y licenciaturas; talleres artísticos y culturales, cursos de saberes para el empleo con apoyos de capital semilla principalmente a mujeres y actividades deportivas. Todas las actividades son gratuitas. A la fecha hemos inaugurado 60y en los que ya se atienden a 240 mil personas. Este año quedarán concluidos 150 y el año 2020 300 PILARES para atender a cerca de un millón de personas.

Instauramos la beca “preparatoria pilares” que otorga el mismo monto que la beca Benito Juárez a los jóvenes de entre 15 y 29 años que estudien de forma regular la preparatoria en las ciberescuelas de PILARES, a la fecha ya hay 4000 estudiantes becados en esta modalidad.

Con relación al deporte, ya están en activo 1,901 promotores deportivos del programa Ponte Pila que a la fecha ha alcanzado casi 3.5 millones de atenciones. Lanzamos la convocatoria para la primera Olimpiada Comunitaria de la Ciudad de México se inscribieron 15,438 deportistas que se encuentra en su fase de torneos en alcaldías y cuyas finales las celebraremos en los mejores estadios de la Ciudad en el mes de noviembre. Queremos hacer de la activación física una actividad familiar en la que todos se sientan parte y celebremos a nuestros mejores deportistas. Esto potenciará además, el semillero de atletas mexicanos. Adicionalmente a la fecha se han dado 160 becas a deportistas de alto rendimiento.





Derecho a la salud





Garantizaremos paulatinamente el acceso a medicamentos gratuitos e insumos en Hospitales y Centros de salud. Estimamos que en este momento el abasto de medicamentos en Hospitales aumentó del 30% en diciembre al 85% tan solo por el profesionalismo y honestidad del equipo de las Secretarías de salud, administración y Finanzas. Se trabaja asimismo para fortalecer la integración, gratuidad y universalidad. Ya está funcionando un sistema público de distribución de medicamentos basado en una operación logística digitalizada, lo que permitió ahorrar cerca de 200 millones de pesos de contrataciones.





En lo que va del año logramos que 105 Centros de Salud operen los fines de semana y días festivos, lo que no ocurría antes. Comenzó el programa de regularización y ampliación paulatina de plazas del personal de salud garantizando sus derechos laborales plenos. Ampliaremos en toda la administración la capacidad de 66 Centros de Salud, con 12durante 2019.

Ya inició la obra del Hospital General de Topilejo el cual lo construye la Secretaría de la Defensa Nacional y en 2020 inicia la Construcción del Hospital de Cuajimalpa, el cual tuvo retrasos debido a un amparo interpuesto por un particular que está en proceso de solución.

El programa médico en tu casa se orientó a la atención de los adultos mayores de la capital con el nombre salud en tu vida. Este programa ha realizado a la fecha 475,796 visitas que también incluyen apoyo a población vulnerable y embarazos de alto riesgo.

Se centralizó el sistema de emergencias pre-hospitalarias junto con la cruz roja y están ya en operación 40 moto-ambulancias, las cuales que llegarán este año a 70.

Derecho a la vivienda

En este y el próximo año, nos corresponde hacer la reconstrucción no atendida. Hablamos de un universo de 17,700 familias afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Durante el primer trimestre, la Comisión de Reconstrucción diseñó un sistema de atención, asesorados por Colegios, Cámaras y Asociaciones de especialistas, en las que dividieron las zonas dañadas en atención de 193 polígonos, para rehabilitar y reconstruir 11,970 viviendas unifamiliares afectadas. A cada polígono se asignó una empresa constructora, una empresa supervisora, un Director Responsable de Obra, un monitor y un Notario. A la fecha 430 ya fueron entregadas, hay 1,715 en rehabilitación, 953 en reconstrucción y 8,872 por iniciar este mes.

En el caso de la vivienda multifamiliar de los 403 edificios afectados, 43 ya fueron entregados, 58 están en rehabilitación y 261 edificios están por iniciar rehabilitación o reconstrucción total.

Con el Instituto de Ingeniería de la UNAM se diseñó un esquema integral de atención y mitigación a las grietas del oriente. Se capacitó a más de 400 ingenieros que llevaron a cabo la revisión predio por predio para determinar la viabilidad de la reconstrucción y establecer aquellas familias que deberán ser reubicadas. De acuerdo con esta revisión, a la fecha se ha evaluado la necesidad de reubicar a 832 familias. Ya está en proceso la asignación de predios y la construcción de vivienda que estará a cargo de SERVIMET.





El Programa de Apoyo a Unidades Habitacionales incrementó su presupuesto de 110 a 240 Millones. Esto ha permitido que este año se apoye a más de 2,208 unidades y conjuntos habitacionales, equivalente a 80 mil viviendas, para un beneficio de 272 mil personas.

Este año también se amplió el programa de mejora de vivienda a 1030 millones, que otorga créditos con tasa cero para beneficio de 13,500 familias. A la fecha se han entregado el 65%. Para terminar los proyectos de vivienda nueva se destinaron 1300 millones de pesos, a la fecha el avance es del 55%.

Se da continuidad a proyectos de vivienda en conjunto bajo una revisión que garantice costos adecuados y el uso transparente de los recursos. Posterior a la reconstrucción, intensificaremos el programa de construcción de vivienda social, eso sí, restituyendo la labor del Instituto de Vivienda, acabando con la corrupción y el uso clientelar y abusivo de quien solicita este derecho.

Derechos de las mujeres

Con respecto a los derechos de las mujeres, elevamos a rango de Secretaría el Instituto de la Mujer concentrando las diversas actividades del gobierno, incluyendo la atención a la violencia familiar. Se creó en las colonias, barrios y pueblos donde existe mayor denuncia de violencia familiar y de género, una red de mujeres que ya promueve los derechos, genera redes solidarias.

También ya está en funciones la red de abogadas que están presentes en los 71 coordinaciones territoriales para dar asesoría y apoyo a la denuncia por violencia sexual y familiar. Ellas operan 24 horas 365 días del año. Gracias a esta red de han atendido a 28,135 mujeres y se iniciaron carpetas de investigación en 5,670 casos que probablemente hubieran sido desechados.

Además se fortalecieron los centros de justicia para las mujeres de la Procuraduría, se creó la fiscalía especializada en feminicidios y contamos con el apoyo a organizaciones civiles para casas de emergencia y los centros de atención a las mujeres y a la violencia familiar ubicados en las 16 alcaldías se fusionaron para convertirse en Las Unidades de Atención para las Mujeres: Lunas.

Frente a las recientes movilizaciones de mujeres en la Ciudad que demandan mayores acciones para la atención de la violencia, recientemente presentamos diversas medidas emergentes que quedarán establecidas entre septiembre y diciembre de este año y que consisten en seguridad para las niñas y mujeres en el transporte público, en los caminos, en los centros de atención a víctimas, así como campañas que visibilicen y cambien conductas. Nuestro objetivo es avanzar sustancialmente en la erradicación de la violencia de género y la protección de la integridad de niños, niñas y mujeres.

Para garantizar la igualdad, la no discriminación y la dignidad humana de las personas LGBTTTI se creó el grupo “Marea Diversa” de la Red Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual. Se activaron los 16 Consejos de Derechos Humanos y Diversidad Sexual de las Alcaldías y el sistema LOCATEL puso en operación la Línea de Atención a la Diversidad Sexual que brinda asesoría psicológica, jurídica y médica así como la creación de reportes para la atención de casos por discriminación.

Esta semana se publica la licitación para la construcción de la cínica TRANS, que estará ubicada en Miguel Hidalgo.

Con el programa de accesibilidad para el empleo para personas vulnerables a la fecha ha ubicado a 2,341. En enero inauguramos la escuela para enseñanza de lengua de señas mexicanas del DIF, que ya atiende a 3000 personas.

Se creó la Secretaría de los Pueblos Originarios e inició una campaña de difusión de los derechos establecidos en la Constitución de la Ciudad. Ya se tienen traductores para servicios legales y de salud en diversas lenguas y el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos tendrá especialidades en pluriculturalidad y lenguas.

Ciudad sustentable

Desarrollo urbano

Estamos acabando con la corrupción que llevó al desorden inmobiliario. En el primer trimestre se revisaron los 174 polígonos de actuación autorizados en 2017 y 2018. Se encontraron irregularidades en 48. A la fecha 29 casos han decidido corregir sus proyectos para ajustarse a las normas, lo cual es de aplaudirse. Nada ni nadie por encima de la Ley.

Es importante dejar claro que estamos combatiendo la corrupción y redirigiendo el desarrollo urbano hacia la regeneración urbana y la vivienda inclusiva. Estamos convencidos que la Ciudad requiere de la inversión inmobiliaria, pero si queremos una Ciudad viable en el largo plazo, sustentable, no podíamos seguir creciendo con proyectos excluyentes, violatorios de la normas. Llegamos a generar cambios profundos en la Ciudad que activen un desarrollo urbano regenerador, sustentable e incluyente.

Por esta razón, presentamos el programa de regeneración urbana y vivienda incluyente para 11 corredores de la Ciudad que con base en el respeto a los usos de suelo apoye la construcción de vivienda social con bajos impactos ambientales. El objetivo es regenerar zonas deprimidas sin excluir a la población residente, avanzar en la sustentabilidad de la Ciudad y disminuir los precios de la vivienda.

Para los proyectos de mayor magnitud se diseñó un modelo de consulta ciudadana que permite a los vecinos de la zona conocer el proyecto, opinar y generar acuerdos, previo a la autorización de los mismos.

Por otro lado, están en curso las obras de las dos primeras zonas de intervención del Polígono B del Centro Histórico; Santa María la Redonda, que incluye Av. Hidalgo y la Antigua Merced; así como Av. Chapultepec de Lieja a Insurgentes; que es el inicio del renacimiento de estas zonas urbanas con la participación de sus residentes.

La regeneración de la Ciudad no estaría completa sino ampliamos el espacio público y las áreas verdes por ello diseñamos el programa sembrando parques. Los parques, además de los servicios ambientales, son lugares de encuentro de disfrute de la naturaleza y de recuperación de la convivencia social.

Están en proceso la primera etapa de Parque Cuitláhuac, el parque Periférico Oriente, y Eje 6, Cerro de la Estrella y Sierra de Santa Catarina en Iztapalapa, Bosque de Aragón, el Vivero de Cuautepec y Sierra de Guadalupe en Gustavo A Madero, Restauración del Parque Ecológico y Presa San Lucas en Xochimilco; Parque Ecológico de la Ciudad de México y Parque San Fernando en Tlalpan, Gran Canal en V. Carranza, Parque Imán y primera etapa de Canal Nacional en Coyoacán. Vamos el próximo año por la rehabilitación del Río San Buenaventura, el Río Magdalena, el Río de los Remedios, laguna de regulación del salado y Cuautepec.

Asimismo, con apoyo del Gobierno de México, el Bosque de Chapultepec se ampliará con la incorporación de la 4ª sección donde actualmente se ubica el campo militar y recibirá una inversión histórica para convertirse en un espacio cultural y ecológico único en el mundo.

El 5 de junio presentamos el Programa Ambiental y de Cambio Climático 2024 con metas ambiciosas que nos colocan como una de las ciudades con los mejores programas en esta materia en el mundo.

Este año iniciamos con el reto verde para sembrar en 2019 5 millones de plantas y árboles. A la fecha llevamos un avance del 70%.

Para la protección del suelo de conservación y el apoyo al campo y la protección de los bosques y el patrimonio de las chinampas en Tláhuac y Xochimilco se destinaron en el presupuesto 1000 millones de pesos(cinco veces más que al año anterior) que ya lleva ejercido cerca del 70%. Con este programa, además de la protección forestal y el apoyo al campo, se generan cerca de 35 mil empleos directos e indirectos en el suelo de conservación.

Este año se aprobó en el Congreso la Ley que prohíbe a partir del 2020 los plásticos de un solo uso. Ya inició la reubicación de la planta de transferencia de basura de la Colonia del Gas a Vallejo en Azcapotzalco que incluirá una planta moderna de separación de basura. Este año se va a cumplir la meta de reducir el envío a rellenos sanitarios en 1000 toneladas.

En este año, SACMEX recibió tres veces más de inversión que en los últimos años la cual ya está siendo utilizada para mejora del sistema de agua potable y drenaje que se invierte en macromedición, sectorización de la red, reposición de pozos y se trabaja con el Estado de México y la CONAGUA el programa de mejora en el suministro de agua potable que se presentará próximamente.

Para reducir fugas, se implementó el programa de “Detección y Atención a fugas” con una inversión de 300 millones de pesos para 150 brigadas bien equipadas, lo que ha permitido optimizar el tiempo de atención y respuesta de 5 horas promedio a tan solo 30 minutos.

El programa domiciliario de captación de agua de lluvia lleva instalados 5,912 equipos de un total de 10 mil este año.

Este año el desazolve de presas y cuerpos de agua fue el doble del año anterior y están en proceso las obras para atender las inundaciones del oriente de la Ciudad.

La ZMVM ya cuenta con un nuevo programa de contingencias ambientales y un nuevo programa de calidad del aire que ponen el énfasis en la protección a la salud y la regulación para industrias, servicios y vehículos nuevos que dará inicio en 2020.

Movilidad sustentable

El 5 de diciembre se suspendió el cobro de fotomultas y el 22 de abril inició el sistema fotocívicas que sustituye las multas económicas por educación vial y trabajo comunitario. Gracias a este sistema, los incidentes de tránsito disminuyeron en 31% ahí donde está instalado el sistema. Además, la reincidencia cayó significativamente, lo que muestra que el objetivo de crear conciencia y civismo se está cumpliendo.

Para erradicar la corrupción y disminuir trámites a los ciudadanos se simplificó el trámite de obtención de licencia y tarjeta de circulación. En el caso de taxis se digitalizaron los trámites, lo que permitió cerrar las ventanillas del módulo de “La Virgen” que históricamente había sido el centro de corrupción.

El énfasis en movilidad durante nuestra administración es para la ampliación y fortalecimiento del transporte público.

RTP recuperó su nombre y en lo que va del año, el mantenimiento intensivo permitió que salieran a operación 80 unidades que estaban en talleres abandonadas. Se adquirieron ya 170 autobuses con accesibilidad y 18 articulados. En la administración habrá 800 nuevos autobuses de RTP.

En el caso del STE el mantenimiento permitió que salieran a circular 20 unidades de trolebuses que se encontraban en talleres, Se adquirieron 63 de los 500 trolebuses y ya está en mantenimiento mayor la vía del tren ligero, cuya reparación permitirá el aumento de la velocidad de circulación del mismo.

En el caso del metro, se trabaja intensamente en un programa de limpieza y mantenimiento mayor de instalaciones fijas, escaleras y mantenimiento de trenes y vías. El mantenimiento permitió sacar de talleres 20 trenes adicionales que se encontraban parados. En la administración llevaremos a cabo la modernización del suministro de energía eléctrica de las Línea 1, 2 y 3; Regeneración del sistema de control y seguimiento de los trenes para aumentar su frecuencia y paren de forma segura; Renovación de la infraestructura de estaciones, empezando por Línea 7; adquisición de 30 nuevos trenes para Línea 1 y repotenciar los trenes de Línea 3; Modernización del circuito cerrado de seguridad; Modernización del sistema de prepago y culminación de la línea 12 hacia el poniente. Calculamos que con ello el metro podrá aumentar el número de pasajeros transportados entre 500 mil y un millón diariamente.

Para el metrobús, este año se terminará la línea 5 que llegará hasta Xochimilco, inicia la ampliación de las líneas 3 y 4 y en septiembre la ampliación de las estaciones Etiopía y Caminero de la línea 1.

Ya fue asignada y en septiembre arrancó la construcción de la primera línea del Sistema de Cablebús de la Ciudad de México, de Cuautepec a Indios Verdes, en Gustavo A Madero, que se espera entre en operación en el segundo semestre de 2020. Ya se asignó la segunda línea para la Sierra de Santa Catarina, la cual inicia construcción en noviembre.

Ya fueron asignados los estudios para el proyecto ejecutivo del nuevo sistema de transporte masivo que irá de Acatitla a Constitución de 1917. Se trata de un trolebús elevado que arrancará su construcción en el primer semestre del año 2020.

Por lo que respecta al transporte concesionado se ha realizado la revisión de 7467 unidades y ya están instalado GPS's y cámaras en el 8% de las unidades. Estimamos que este año quedará instalado en al menos el 60%. Es de señalar que esta revisión permitió una disminución del 40% en incidentes de tránsito del transporte público, comparado con el año anterior.

Se emitieron nuevos lineamientos para la obligatoriedad de registro de los conductores del transporte concesionado. Ya dio inicio el programa de sustitución de taxis a autos híbridos y anunciamos recientemente la primera etapa de la aplicación mi taxi que permite competir con las aplicaciones telefónicas.

Estamos ampliando la infraestructura ciclista disponible para la ciudadanía. A final del año, se contará con 8.5 km de ciclovías en Tláhuac y Xochimilco, así como con 41 km de nuevas ciclovías que conecten la infraestructura ciclista existente. Se inauguró el biciestacionamiento de Buenavista y en agosto entran en construcción el de Tláhuac y El Rosario.

Se están atendiendo los 100 cruces más conflictivos con adecuaciones geométricas y semáforos inteligentes para protección del peatón y mejora de la circulación. Ya están en operación 40 y a final de año quedarán las 60.

La DG de tránsito de la SSC en coordinación con la secretaría de movilidad han realizado acciones de ingeniería de tránsito en 9 corredores teniendo como resultado un incremento de 8% en las velocidades en hora pico.

Ya se asignó la construcción de tres puentes vehiculares: el brazo de Circuito Interior hacia el Eje 6, Cuemanco-Canal Nacional en Periférico Oriente y una gaza para cruzar la carretera a Puebla en la colonia ampliación Emiliano Zapata en Iztapalapa. Está en estudio el puente de Galindo y Villa para mejorar la salida del aeropuerto internacional Benito Juárez.

Se inauguró la carretera México-Xochimilco Tulyehualco dañada durante el sismo. Este año se rehabilitará una tercera parte de la carpeta asfáltica de la red primaria, hasta el momento el avance 140 kilómetros de repavimentación y 33 mil baches tapados. Asimismo se ha mejorado de manera significativa el mantenimiento integral de 60 km de Camellones y 60 mil luminarias atendidas.

Desarrollo económico sustentable y empleo

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, de enero a agosto, la Ciudad de México fue la entidad con mayor crecimiento en el número de empleos formales de toda la república.

Con relación al turismo, de acuerdo con el INEGI, entre enero y julio, la llegada de turistas extranjeros a la Ciudad de México creció en 17% y la derrama económica del turismo nacional y extranjero tuvo un incremento del 23% respecto al año anterior.

Para potenciar el desarrollo económico y el empleo en la Ciudad establecimos 4 ejes: apoyo a la micro, pequeña empresa y cooperativas, Ciudad innovadora – Vallejo, potenciar el Turismo a través de la cultura y economía verde.

En Vallejo nuestro objetivo es crear la Ciudad de la Innovación y la sustentabilidad. Para ello se creó el Consejo Rector del proyecto Vallejo-i, diversas empresas que iban a trasladarse a otras entidades han decidido reinvertir en la Ciudad. Están por iniciar las obras y adquisiciones para el Centro de Innovación Vallejo-i en la que participan instituciones de educación superior, el gobierno de la Ciudad y empresas privadas, bajo la coordinación de la alcaldía de Azcapotzalco y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Ya inició la inversión de 300 millones en Av. Ceylán.

Este año el Fondo para el desarrollo Social tiene un presupuesto de 400 millones de pesos para apoyar con créditos a la micro y pequeña empresa. La reglas de operación cambiaron. Para el apoyo de 6000 pesos o menos la tasa de interés es cero y para apoyos mayores la tasa disminuyó de 34% a 6% anual. A la fecha se han entregado 70% de los 35 mil créditos programados que estimamos crearán cerca de 100 mil empleos.

En la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo se cuenta con 200 millones de pesos para apoyo a fondo perdido a cooperativas, principalmente de mujeres y el programa de apoyo para el seguro de desempleo creció en un monto en 16% comparado con el periodo anterior. A la fecha se han formado 1235 nuevas cooperativas y apoyado con seguro de desempleo a 52,443 personas.

Hemos fortalecido el Fideicomiso de la Central de Abasto, acabando con la corrupción. Ya está en proceso la obra de rehabilitación del sistema de agua y drenaje, pavimentación y mejora en la recolección de residuos.

Además el Fondo de Apoyo a Mercados Públicos creció en 125% en coordinación con las alcaldías. Ya están asignados los proyectos. Ya inició la obra de rehabilitación de la Merced.

Ciudad de México, Capital Cultural de América

En 2019 se duplicó el presupuesto de la Secretaría de Cultura para fortalecer nuestra riqueza cultural, abrir la Ciudad a diferentes expresiones culturales y colocarnos como capital cultural.

Los festivales y ferias han llegado a 6 millones de personas.

Asimismo, se ha apoyado a 150 colectivos culturales y trabajan en PILARES y otras actividades comunitarias más de 2000 talleristas.

Innovación y Transparencia

En enero fue aprobada la Ley y se creó la Agencia Digital de Innovación Pública.

Algunos de los logros de la ADIP son la simplificación de 10 trámites, el robot Victoria con el sistema único de atención ciudadana, SUAC, la ventanilla única para construcciones y la modernización de Locatel.

La mega aplicación de la ciudad, Alameda Central, que incluye Mi Taxi, un sistema para transporte seguro que compite con las aplicaciones telefónicas comerciales. Bloquea tu celular contra el robo de celulares. Información sobre Metrobus, corralón, fotocívicas, contaminación, semáforo de lluvia y contacto con tu policía más cercanos.

La ADIP tiene a su cargo también la conectividad de la Ciudad. En un acuerdo con empresa de telefonía logró reducir el contrato en 30% aumentar los servicios al permitir la conexión con fibra óptica de todos los casi 15 mil postes con cámaras de seguridad, logrando que cada una de ellas tenga acceso a internet gratuito, además de la conectividad de los 300 pilares, mejorar la conectividad en plazas públicas y ampliar a hospitales y centros de salud. A la fecha hay 8,578 postes conectados y se aumentó la velocidad en todas las plazas públicas.

En el caso del C5, este año, se ampliará la cobertura a más de 14,500 cámaras e iniciará la instalación de nuevas cámaras dentro del programa MI Calle. Se colabora con metro, metrobús, alcaldías, bancos y empresas para la conexión de cámaras privadas al C5. Este año se instalará un C2 en la Central de Abasto y la línea 911 cuenta ya con médicos para atención telefónica de emergencias médicas y la eficiencia en el despacho de ambulancias.

Seguridad Ciudadana y cero agresión

El programa de fortalecimiento de la Seguridad consta de 5 ejes para un cambio sustantivo y profundo.

El primero es la atención a las causas, es decir, darle oportunidad a los jóvenes de la Ciudad de acceder a derechos. Para ello está PILARES, el Instituto de Educación Rosario Castellanos, el programa Jóvenes Unen al Barrio con la nueva orientación de los juzgados cívicos hacia trabajos por la comunidad y atención integral de las adicciones en conjunto con secretaría de salud.

El segundo se resume a presencia de más y mejores policías. En estos 9 meses pasamos ya de 16,850 a 22,111 y en diciembre de 2019 llegaremos a 24,168.

Estos elementos están organizados en 847 cuadrantes. Cada jefe de cuadrante (3 turnos) tiene un incentivo de 3500 pesos mensuales. Ya están en operación 1855 nuevas patrullas, y entrarán en el último trimestre 900 moto patrullas y 2500 bici patrullas, 1000 eléctricas.

Aumentamos en 9% el salario de la policía, es decir 5% arriba de la inflación y vamos a mantener este incremento los próximos años.

Los alcaldes y alcaldesas han hecho un esfuerzo extraordinario aumentando el número de policías auxiliares que están en coordinación con el mando policial de policía preventiva.

Se instauró el premio a los mejores policías del mes y del año para incentivar.

Dio inicio un programa de capacitación en derechos humanos y uso de la fuerza en colaboración principalmente con las embajadas de Colombia y Francia, con el objeto de capacitar a toda la fuerza este año.

Desaparecimos el cuerpo de granaderos para conformar dos unidades especiales: Comando de Operaciones Especiales con 3112 elementos y la Unidad Táctica de Apoyo y Auxilio a la Ciudadanía con 2,179 elementos.

A partir de este mes se instaura la carrera policial. El policía sabrá claramente como podrá subir de rango, sus beneficios y su estabilidad. El objetivo es acabar por completo con el influyentísimo y la falta de certeza en el policía.

Ya inició el arreglo de los sectores de policía y paulatinamente 40 de las estaciones de policía, además de dedicarse a la vigilancia, se transformarán en PILARES en donde la policía tendrá también espacio para terminar sus estudios de preparatoria.

Además del fortalecimiento del Área de Asuntos Internos y Comisión de Honor, se creó con el consejo ciudadano consejos para atender asuntos de corrupción y abuso a las mujeres dentro de la policía. Son muchos más los buenos elementos en la policía y la capacitación, formación, certeza y mejores ingresos y prestaciones harán que brinden un mejor servicio a la ciudadanía.

El tercer eje es el fortalecimiento de la inteligencia y la procuración de justicia

La Procuraduría General de Justicia entrará en enero del próximo año a ser Fiscalía General. Para construir una institución más sólida que de a todos y todas acceso a la justicia, un grupo de expertos elegidos por el Congreso de la Ciudad de México trabajan con la Procuradora para ello. Sin embargo no hemos esperado hasta esos meses. En este periodo se han reforzado áreas importantes.

Desde el primer día de gobierno dejó de maquillarse las cifras y se ajustó el sistema de información para acabar con las simulaciones.

Se fortaleció el área de asuntos periciales y el área de inteligencia criminal. La fiscalía de homicidios trabaja desde este mes con un esquema centralizado diseñado junto con el apoyo de la embajada francesa que permite dar mayor eficiencia.

Establecimos un sistema de inteligencia de datos que permite a los gabinetes una evaluación y planeación de estrategias. Este sistema en menos de un año permitirá una base de datos compartida entre juzgados cívicos, fiscalía, tribunales y sistema penitenciario y confiamos en que pueda generar una traza del recorrido de un detenido.

El cuarto eje es la coordinación. Entre procuraduría y SSC, entre el gobierno de la Ciudad y el gobierno de México. Todos los días se reúnen 87 gabinetes de seguridad en las coordinaciones territoriales, las alcaldías y la Jefatura de Gobierno. Tomamos la decisión de fortalecer la seguridad con la presencia de la Guardia Nacional, que ya tiene operaciones en las alcaldías de Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza, Gustavo A, Madero y Tlalpan. Diseñamos un programa de coordinación con la Ciudadanía a partir del cual se han conformado 685 comisiones formadas en Asambleas públicas para generar medidas y acciones preventivas.

Desde enero se lleva a cabo el programa Sí al Desarme sí a la Paz que a la fecha a destruido más de 4000 armas de fuego.

El Congreso aprobó las modificaciones al Código penal para aumentar las penas en el caso de robo a celular y reincidencia y establecimos la prohibición de vender celulares en tianguis y otras concentraciones sin los permisos adecuados.

Sabemos que existe una cifra negra de delitos importante, pero es necesario mencionar que de diciembre a agosto del presente año los homicidios dolosos disminuyeron en 34%, lesiones dolosas por arma de fuego en 45% y robo de vehículo en 27%. En Agosto de 2018 el promedio diario de homicidios fue de 3.55 y en 2019 de 3.16.

Amigas y amigos

La Ciudad recupera su camino. Atrás quedó la época de la corrupción, la frivolidad, la simulación y la traición a la ciudadanía.

Inició un cambio profundo, para construir una sociedad más humana, fraterna, solidaria e igualitaria.Sabemos que no hay tiempo que perder porque los ciudadanos nos dieron su confianza y tenemos la palabra empeñada.

La Ciudad de México es una de las más grandiosas del mundo. Por su historia, su diversidad cultural, sus libertades y sobre todo por quienes la habitan y por ello estamos juntos y juntas reconstruyendo nuestra casa.

La Ciudad de México es de todas y de todos. Lo mismo de quienes aquí nacieron, como de los que llegaron de los más diversos rumbos y en ella decidieron su arraigo.

Llamar a la Ciudad nuestra casa, significa algo más que una sencilla metáfora. Lo decimos como una referencia a nuestra historia. Pero además la calificamos como tal, porque compendia nuestra visión, nuestro proyecto de ciudad. Convocar a la conversión de la ciudad de México en la casa común puede, ciertamente, ser considerada una utopía, pero la única diferencia entre ésta y la realidad, es la voluntad, el empeño, la entrega y, por supuesto, los conocimientos y la vocación por la innovación y los derechos. La gran capacidad de las personas es soñar utopías, la gran capacidad de las sociedades que trabajan por ellas, es hacerlas realidad.

Como lo mencioné el 5 de diciembre, llegamos al gobierno para entregar toda nuestra voluntad, determinación y capacidad para hacer de la Ciudad de México una ciudad segura y en paz y estar a la altura de la de este pueblo maravillosos y de la cuarta de transformación.

Ciudad de México, nuestra casa.