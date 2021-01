Cambiaron interruptores de Buen Tono en 2015 que "funcionarían" hasta 2050

La Subestación Eléctrica de Alta Tensión Buen Tono, que dota de energía eléctrica a las Líneas 1, 2 y 3 del Metro y que se incendió este sábado, recibió una inversión de 165 millones de pesos en 2015 para la instalación de 86 nuevos interruptores de alta tensión.

El entonces jefe de gobierno y hoy senador, Miguel Ángel Mancera, señaló en marzo de 2015 que esta instalación era urgente, pues los interruptores debieron cambiarse en 2009 y no ocurrió así. Garantizó que con dicha renovación, estaba garantizada la correcta operación de la subestación hasta 2050.

“Desde entonces, el Metro necesitaba que se cambiara este equipo, incluso había un dictamen que señalaba que las fallas recurrentes se comenzarían a presentar en 2014. Si hubiéramos seguido postergando esta tarea, hoy estaríamos presentando fallas”, advirtió el 5 de marzo de 2015 el entonces mandatario capitalino Mancera Espinosa.

Incluso comentó: “con esto que acabamos de hacer, esta zona no necesitará nuevos transformadores cuando menos hasta el 2050. Esa es la importancia de la tarifa, la importancia de no dejar los proyectos arrumbados, de no conformarnos con el mantenimiento del día a día, sino modernizar la operación del Metro”.

Sin embargo, este sábado se registró un incendio en el edificio de Delicias 67, en el Centro Histórico, que alberga la subestación Buen Tono, el cual también afectó al Puesto Central de Control I, desde donde se gestiona el tráfico de trenes de las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, mismas que están sin servicio hasta el momento.

De acuerdo con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de manera preliminar se sabe que el incendio se originó por una falla en los transformadores de energía de la subestación Buen Tono, sin embargo, será la Fiscalía General de Justicia la que determine las causas del siniestro mediante peritajes e investigaciones.