Nadie sabe, nadie supo y nadie sabrá de la violencia electoral

“… Nadie sabe, nadie supo, nadie sabrá…jajajajajajaja”, según nos dejó escriturado el Monje Loco de aquellos años. El de a deveras. El que espantaba a través de la radio por lo espantoso de sus historias. Aquel de “Apague la luz, y escuche”. ¿Se sabrá el misterio? ¿Se sabrá quiénes fueron los agresores de Coyoacán y de parte de quién?

Fue el 3 de enero de este año tutelar. En la delegación de Coyoacán, Ciudad de México. Ahí estaban, agazapados. Bajo cubierta. Escondidos. Así como quien no quiere la cosa. Como buitres que acechaban a su presa. Como fantasmas –y no precisamente Gasparín-. Estaban detrás de vehículos y de lo que hubiera para no ser vistos o reconocidos.

Pero se presagiaba la maldición de La Llorona que grita ante el dolor de sus hijos… o como la pesadilla que siempre han sido: dispuestos a dar la batalla a la manera de aquel “Stop” infantil: “Declaro la guerra en contra deeeee…” ¡Y púmbales! Al grito de “¡Ahoraaaaa!” comenzaron a lanzar huevos, jitomates, vísceras de pollo muerto (ejem)… piedras al aire y de todos tamaños.

Y de pronto las bancas-sillas-voladoras se convierten en arma de grueso calibre utilizadas como instrumento de agravio o como escudo de protección: depende. Todo a la manera artesanal.

Las instrucciones eran de que nada de cohetes ni fuscas ni otra arma de daño irreparable: apenas si, para el descalabro, para el descontón, para los chichones o los ojos moros y para el “¡estense quietos!” y para “¡lárguense de aquí que es nuestro territorio!”… O mejor: “¡Es territorio de nuestro jefe-amo-protector!”.

Ese día tres de enero la precandidata del partido Morena al gobierno de la Ciudad de México, Claudia Scheinbaum (quien llegó a serlo gracias a una encuesta también archi-misteriosa y quien le comió el mandado a Ricardo Monreal Ávila), habría de realizar tres mítines en busca de apoyo: dos en Coyoacán y uno en Tlalpan… Era una tarde soleada, dispuesta y sabrosona.

Pero lo que no se sabía era que se repetiría la historia del 15 de diciembre del año terrible, ahí mismo, en Coyoacán, cuando un grupo al que dicen que les dicen “Los Buitres” y que es un grupo de ataque, armó un zafarrancho en contra de los de Morena. Su consigna era evitar el mitin en el que participaría Andrés Manuel López Obrador, en la explanada delegacional.

Por entonces las autoridades delegacionales “se deslindaron de los hechos”; el jefe de Gobierno de CdMx, Miguel Ángel Mancera dijo que no se permitirían este tipo de actos violentos en la capital del país y que se castigaría a los ‘instigadores’ a la violencia… El Instituto Electoral de la Ciudad de México, en voz de sus Consejeros, dijeron que esto rompía las reglas del bien hacer electoral y que tal y tal y tal: no pasó nada.

Ahora lo mismo. De pronto volvieron a actuar las huestes anti-Morena, en Villa Quietud primero. Eran las cuatro de la tarde y esperaron quietecitos a que llegara la candidata de Morena. Y cuando ya estaba muy dispuesta a comenzar sus muy interesantes palabras, al grito de “¡Ahora!” comenzaron a llover eso mismo: huevazos, jitomatazos, ladrillos, sillas.

La gente de Morena que estaba ahí dispuesta al apoyo a su partido y a escuchar lo que se les habría de prometer, se replegó inmediato, buscando refugio por ahí y utilizando las sillas como escudo protector.

Algunos Morenos intentaron contestar pero nada, la violencia con la que venían aquellos más de cuarenta aguerridos defensores de su territorio era mayúscula, que para eso están preparados y para eso van: a parar cualquier intento que vaya en contra del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en su sacrosanto refugio: Coyoacán.

Ángel Bolaños, reportero, fue herido en la cabeza. Pero dice que alcanzó a identificar a algunos de los agresores: con nombre y apellido, a los que vio previo el inicio del evento. Dice que son trabajadores de la Delegación de Coyoacán… y lo publicó en el periódico digital de La Jornada.

A la candidata la cubrieron con su propio manto, que es decir, una lona. La ayudaron a salir del lugar Martí Batres (quien quiere ser Senador por Morena) así como los diputados locales César Cravioto y Miguel Hernández, en tanto que los agresores quemaban la propaganda de Morena.

Se pidió la ayuda de Seguridad Pública de la CdMx que llegó ipso facto, en minutos.

La candidata Sheinbaum se fue con su muina a otro evento que tenía programado en Tlalpan, en donde todo ocurrió como miel sobre hojuelas… Pero…

Por la noche tendría que regresar a Coyoacán, a la colonia Ajusco. Y de nuevo le fue advertido que la esperaban para repetir la agresión matutina… Dos hechos violentos en un solo día. Tres en menos de un mes. Y en una sola Delegación: Coyoacán. Tres heridos y, al parecer, un fallecido.

La señora Sheinbaum acusó a Mauricio Toledo, ex delegado de Coyoacán de haber orquestado estas agresiones. Él dice que no fue. Ella dice que se harían los deslindes necesarios. Él dice que el no tuvo nada que ver con estos zafarranchos y que “es un montaje de Morena”.

De nuevo el jefe de Gobierno de CdMx, Miguel Ángel Mancera, dijo que “no se permitirán estos actos violentos” aquí, y que se actuará en ley; ese mismo día el Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova declaró que “no hay focos rojos en la elección del 1° de julio de 2018”.

En tanto el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) volvió a expresar su rechazo ante cualquier acto de violencia generado durante el desarrollo de las precampañas y campañas… ‘A raíz de los hechos suscitados hoy en la delegación Coyoacán contra un mitin de la precandidata del partido Morena, Claudia Sheinbaum, pide a los jefes delegacionales el cabal cumplimiento de los artículos 274 y 339 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la CdMx’. Bueno.

Pero según esto, el dedo de Morena apunta a una persona: Mauricio Toledo, actual diputado local y ex delegado en Coyoacán. Dicen que no suelta el feudo. Que no está ahí, pero está ahí. En presencia o a través de su gente, colocada por él mismo en puestos importantes en la delegación.

Según su ficha en la Cámara de Diputados, en su LXI Legislatura fue: “Diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez; mayoría relativa; distrito 23; Coyoacán; Pasante de abogado’. Y, a saber: Nació el 19 de junio de 1980, miembro del PRD, hijo de exiliados chilenos. ‘Ha sido cuatro veces electo de manera constitutiva por la vía uninominal por los coyoacanenses. De 2012 a 2015 fue jefe delegacional de Coyoacán.’

La pregunta es: ¿Deveras Mauricio Toledo es un capital político para el PRD o ya comienza a ser un peligro para este partido? En todo caso, si fue Toledo quien organizó las agresiones, como señala la señora Sheinbaum, él precisará razones políticas. Pero si no fue él, es seguro –entonces- que le quieren endilgar un sainete ajeno y él mismo habrá de llevar el tema a los pasillos de la ley.

En todo caso la ruta hacia 2018 en la capital del país pasa por la reforma política de la Ciudad de México y cambian figuras de gobierno: 7.6 millones elegirán a 16 alcaldes para las mismas demarcaciones territoriales –hoy delegaciones-… y a Concejales.

Los alcaldes y su concejo serán por un periodo de tres años. Se elegirá a 66 diputados (33 por voto directo y 33 pluris –a reserva de resolver los recursos por los plurinominales) que llegarán al ahora Congreso de la Ciudad de México.

Pero mientras son peras o son manzanas hay violencia electoral en CdMx. ¿Quién la puede parar? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Por qué? ¿Será el ejemplo para otras delegaciones?

En todo caso: “Estaban los tomatitos, muy contentitos, cuando llegó el verdugo, a hacerlos jugo…” o mejor: ‘¿Nadie sabe, nadie supo, nadie sabrá?’ lo que ocurrió en Coyoacán… La respuesta será el síntoma de la voluntad política de todos ahí, mientras tanto: “Apague la luz… y escuche”.