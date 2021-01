No falta papel para actas, es un retraso en la compra del material: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió que no hay falta de papel para emitir actas de nacimiento o certificados de defunción por el exceso de mortalidad que se vive con la pandemia Covid-19, pero reconoció que sí hay un retraso en la compra del material e incluso tenía que ver con la logística de la entrega.

"Pasa a principios de año en lo que llega la nueva solicitud de material, pero no tiene nada que ver la pandemia, entonces no es un tema de escasez relacionado con la pandemia ni mucho menos, es parte de lo que desafortunadamente nos ocurre por el tema de retraso en la compra de unos materiales, pero eso se resuelve, eso no tiene ningún problema”, dijo.

El Sol de México realizó un recorrido el lunes donde confirmó que todavía no se resuelve la situación.

La misma Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México en su cuenta de Twitter contestó con un mensaje el 29 de diciembre a una usuaria de esta red: “Debido a la alta demanda se agotó el papel seguridad para la expedición de actas. Está en proceso el envío del material para disponer del servicio de impresión”.

Aunque desde 15 días atrás, de la fecha mencionada ya había denuncias sobre que no habían podido obtener un certificado por la falta de este papel.

Al respecto, la mandataria capitalina insistió que no había falta de papel, pero que este problema se va resolver y tiene que ver directamente con el tema de la adquisición a principios de año.

“Ya está resuelto. Debe haber habido un problema en la logística de la entrega, pero no tiene nada que ver con la pandemia”, resaltó.