"No sabía que no nos querían aquí"; piden vecinos de la Juárez reubicar a migrantes

Ana Rubí Juanes, originaria de Honduras, lleva un mes en el campamento de la Plaza Giordano Bruno, de la colonia Juárez. “Llevo seis meses en México (con mi esposo), estuve cinco en Chiapas y uno en la Ciudad de México, aquí está mejor y nos tratan mejor, pero no tenemos trabajo, estamos esperando a que nos den nuestra cita para cruzar a Estados Unidos o sino dicen que en Monterrey también hay mucho trabajo”, contó.

Ana y la mayoría de los migrantes que habitan en este lugar desconocen que los vecinos y las autoridades buscan reubicarlos a espacios dignos.

“No sabía que no nos quieren aquí. Los vecinos de aquí no nos tratan mal, nadie nos ha dicho nada de que nos tengamos que ir de aquí, pero nosotros no le hacemos mal a nadie”, manifestó.

David, originario de Haití y quien lleva ocho meses viviendo en el campamento con su familia, indicó que durante su estadía no ha recibido malos tratos y que los mexicanos son hospitalarios.

“Hay mucho mexicano que ayuda a la comida, con el agua, la sopa, cualquier cosa. Aquí tengo a mi familia y a una sobrina y a nosotros no nos han hecho nada”, resaltó.

Campamento de la Plaza Giordano Bruno, de la colonia Juárez. FOTO: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

Otro migrante venezolano, que vive en la plaza con su familia desde hace cinco meses, acusó que las autoridades no hacen nada para ayudarlos.

“Sabemos que hoy (ayer) la gente se va manifestar porque no nos quieren aquí, pero lo que no saben es que estamos de paso, no nos vamos a quedar aquí, esto es temporal, y en lugar de ayudarnos a vivir dignamente se la pasan señalándonos”, reprochó.

El lunes pasado, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) informó que en la ciudad suman 2 mil migrantes en esta situación.

Inconformes

Campamento de la Plaza Giordano Bruno, de la colonia Juárez. FOTO: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

Olga Ariciniega, comerciante y vecina, señaló que ayer cerraron por cuarta vez Paseo de la Reforma e Insurgentes, con la finalidad de hallar un espacio digno para los migrantes.

“Tenemos un grupo de vecinos, juntos hemos recolectado firmas, hemos metido escritos a Secretaría de Gobernación, a muchos lugares, para que puedan poner en albergue dignos a los migrantes”, resaltó.

Manifestó que los migrantes, provenientes principalmente de Venezuela, Haití, y Honduras, viven en condiciones precarias, sin acceso a agua, baños y espacios dignos, por lo que es necesaria la intervención de las autoridades y Derechos Humanos.

“Vienen personas de Iztapalapa y Vallejo a apoyarnos porque ellos también tienen ese gran problema de migrantes, vienen a pedirles a las autoridades que los pongan en lugares dignos porque hay niños, personas de la tercera edad y porque ya hubo un fallecimiento de una niña de uno de los haitianos”, señaló.

Campamento de la Plaza Giordano Bruno. FOTO: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

De acuerdo con los vecinos, que impulsan la consigna #LaCalleNoEsAlbergue, han propuesto diversos edificios del gobierno para reubicarlos.

Ante las manifestaciones, el jefe de gobierno, Martí Batres, ha señalado que analizan domicilios y alternativas que cuenten con las condiciones necesarias y con uso de suelo mixto.

Asimismo, el pasado 25 de abril informó que buscarían cambiar de lugar la sede de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), ubicada a dos cuadras de la plaza, para evitar roces entre los migrantes y vecinos.

Ayer, la dependencia dio a conocer que dejará de atender al público en la calle Versalles 49, de la colonia Juárez.

Sus actividades, precisó, serán reanudadas el miércoles 29 en la Calle Bahía de Sta. Bárbara en la colonia Anzures, de la alcaldía Miguel Hidalgo.