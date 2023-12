Pastorela en el Penal de Santa Martha termina en intento de fuga; hay dos detenidos 

Dos sujetos fueron detenidos la tarde de este sábado al interior del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, luego de ser señalados como posibles cómplices en el intento de fuga de una persona privada de la libertad, evasión que no se concretó.

De acuerdo a información confirmada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México fueron dos sujetos, uno de 33 y el segundo de 79 años de edad, los detenidos como probables responsables de intentar sacar del centro penitenciario a una interna.

La SSC afirmó que la persona privada de la libertad que intentó fugarse enfrenta cargos por el delito de feminicidio por arma blanca, y de acuerdo a información extraoficial, se trata de una mujer de 30 años de edad detenida el pasado ocho de agosto dentro de un salón de belleza en Polanco.

Algunas versiones de familiares de internos que fueron desalojados tras la activación de “código negro” o del intento de fuga durante el día de visita en la cárcel de Santa Martha, al interior también se realizaba un partido de “tocho-bandera”, así como una pastorela y otras actividades navideñas organizadas por autoridades penitenciarias, en coordinación con algunas asociaciones civiles.

“El personal de seguridad penitenciaria fue alertado del ingreso a los sanitarios de dicha persona”, se lee en el comunicado de la SSC, momento en el que se presume, la interna ingresó con ropa de hombre y hasta una peluca, con la que intentó “disfrazarse” para pretender librar los puestos del control.

La SSC especifica que fue “mediante el seguimiento con el sistema de las cámaras de videovigilancia” que se evitó la evasión, además de que se logró la detención de dos sujetos, que se presume, son el padre y el novio de la interna, quienes le habrían facilitado un pantalón y una camisa, además de una peluca.

Aunque no ha sido confirmado por la SSC ni la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, se presume que una segunda reclusa intentó de igual forma escapar, librando al menos dos puntos de control con el uso de un disfraz de “Duende Verde”.

