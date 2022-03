Policía rebasa a la delincuencia; así es el trabajo de inteligencia

Después de un seguimiento muy largo, fue detenido un taxista y violador serial, quien, a pesar de ser muy astuto, no se dio cuenta de que policías capitalinos del área de investigación e inteligencia ya estaban tras su pista para descubrir su forma de atacar a sus víctimas en la alcaldía de Iztapalapa.

Este fue uno de los casos en los que participó Flor, quien, en entrevista con El Sol de México, narró en parte la forma en que oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) participan en indagatorias para capturar bandas criminales y objetivos prioritarios.

En entrevista, reconoció que la delincuencia intenta investigar la forma de indagar de la policía, pero, aseguró, que ella siempre está un paso delante de ella, se perfecciona y hasta ahora no hay quien sobrepase a los agentes de la ley.

Las investigaciones, explicó, pueden iniciar a partir del interrogatorio a un delincuente con la obtención de información, datos y en ocasiones empieza a aventar direcciones; si ya estuvo encarcelado, posiblemente proporcione nombres de quienes visitaron a otra persona en el penal; el siguiente paso, es establecer una red de vínculo, a fin de checar si los residentes de los domicilios revelados se dedican a cosas ilícitas.

Asimismo, se intervienen los teléfonos móviles o fijos, pues es posible conseguir fotografías, ubicaciones y conversaciones; y así es como los policías arman el cuadro sobre a qué se dedica el sospechoso o integrante de un grupo delictivo.

Las denuncias ciudadanas anónimas es otro medio de iniciar una investigación, por ejemplo, cuando dan a conocer la ubicación de una narcotiendita, ante lo cual los policías de investigación planean si la vigilancia será móvil o fija, cuántos participarán en la observación, si es necesario que uno de ellos se infiltre en el local para confirmar la información vecinal y descubrir a los vendedores y compradores.

Del perfil de quienes estén asignados a esa área, la entrevistada comentó que la primera es la observación, mimetismo para infiltrarse en alguna zona de la ciudad y que no lo descubran inmediatamente; ser sociable con la gente, porque es una de las herramientas que abren muchas puertas en esta área; y sobretodo no ponerse nervioso, saberse acoplar a cada situación “a lo mejor entras a una narcotiendita y tienes que ir con un perfil bajo, de X persona, y no que entres y luego, luego te digan “mira es policía”, planteó.

Negó haber estado en peligro de muerte, pero aceptó que ser policía de investigación es peligroso, “por ejemplo, en la zona del barrio, como se le conoce a Tepito, pues es riesgoso, el hecho de que andes así, en una vigilancia por cierto tiempo en una calle donde sabes que hay muchos narcomenudista u objetivos principales delincuenciales, es algo que es riesgoso, quiero pensar yo. Así, como es en Tepito, hay diferentes zonas en alcaldías, unas muy peligrosas”.