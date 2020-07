Por demoler, 12 edificios afectados por sismo de 2017

A la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México le falta por demoler 12 edificios afectados por el sismo del 2017, pero en este mes ya empiezan los trabajos, informó César Cravioto.

Dijo a El Sol de México que van a acelerar los procesos administrativos después del sismo de 7.5 grados que se vivió el pasado 23 de junio, enfocándose en cuatro de estos, pues no se ha avanzado por desacuerdos entre los ciudadanos de estos inmuebles.

“Sobre todo, donde hay un problema social estamos acelerando los procedimientos, hay algunos que no se han empezado a demoler a pesar de que ya está el recurso aprobado, pero que tienen problemas de que algunos vecinos no se quieren salir, esos procedimientos jurídicos si los vamos a acelerar”, aseguró el comisionado para la reconstrucción.

Ejemplificó que Linares 43 y Puebla 260 ya están deshabitados, pero no se han puesto de acuerdo en la reconstrucción por lo que no ha avanzado el proceso.

Pero hay dos inmuebles que no han querido deshabitar por problemas sociales a pesar del peligro que corren en ambos edificios que deben ser demolidos, estos son Aguascalientes 12 y Pitágoras 316.

En el edificio Pitágoras 316, en la colonia Narvarte, sólo vive la mitad de las 28 familias que estaban en el inmueble antes de sufriera afectación con el movimiento telúrico del 2017, según información que proporcionó el encargado de vigilancia.

Aunque se le pidió al empleado hablarle a vecinos, este dijo que no porque nunca quieren dar declaraciones. El empleado comentó que los que no se han salido es porque creen que el inmueble no está afectado e incluso ven que el gobierno quiere hacer negocio (obtener ganancias) con la construcción de más departamentos.

Según su información, no están de acuerdo en que la Comisión de Reconstrucción junto a la constructora edifiquen 14 departamentos extras, una alternativa que realiza el gobierno de la Ciudad en otras zonas dañadas.

Incluso hay un amparo federal para que el gobierno no haga la demolición por lo que la Comisión no puede iniciar los trabajos. Es así que mientras algunos vecinos aceptaron la demolición o más departamentos, hay otros que siguen viviendo el edificio pese a que se observan los daños que dejó el sismo.

¿Cómo se protege el comisionado por si llega un sismo y resulta una afectación que no quiero imaginar?, se le cuestionó. "Estamos notificando de la situación de riesgo en la que se encuentran y que tienen que abandonar el inmueble", respondió. Cravioto destacó que la Comisión revisó los edificios que ya tenían registrados como afectados por el sismo del 2017 e incluso aquellos que ya entregaron, esto después del último movimiento telúrico el 23 de junio. Todos resistieron.

“De los que están en obra, tuvieron desprendimiento de elementos o tuvieron aparentemente mayor inclinación o que la gente dijo, “salieron más grietas”. Por ejemplo, nos llamaron para decirnos que Jalapa 200 había tenido más inclinación, ya está en obra (en rehabilitación) mandamos a hacer un estudio de verticalidad topográfica y salió que tiene la misma inclinación que ya tenía y pues se continuará con la rehabilitación”, detalló. También en Tepic 40, en la colonia Roma Sur, se desprendieron algunas partes de las fachadas. "Ese mismo del día del sismo fui y vimos que había material en el piso, al otro día fuimos con una empresa para quitar todos los elementos de la fachada que se pudieran caer solos, esta rehabilitación y empieza a finales del próximo mes".

Platicó que en Baja California 167 también se desprendió parte de la fachada y aquí ya la próxima semana empieza la demolición del inmueble mientras que en Quintana Roo 3, ya el jueves pasado empezó su demolición.

“Ese el trabajo que hemos venido haciendo y los DRO (Directores de Obras) han venido revisando todos los inmuebles”, mencionó.

Héctor Suárez Aldana, administrador del edificio Roma 24, en la colonia Juárez, dijo que este inmueble resultó afectado con el sismo del 2017 con un desplome que rebasa los estándares de la norma de construcciones, aunque todavía no tienen fecha para que inicie la rehabilitación por lo que pidieron a la Comisión darles celeridad a los trabajos.

Confirmó que después del sismo del 23 de junio no encontraron daños. “Estamos confiados que se hicieron buenos estudios. Nos gustaría que le dieran más celeridad, sabemos que son muchos edificios y que están sacando algunos y nosotros vamos un poquito lento porque los estudios fueron muy profundos”, expresó.