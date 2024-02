¿Por qué los microsismos en CDMX se siente tan fuertes?

Los microsismos son cada vez más frecuentes en la Ciudad de México, el miércoles pasado, se registraron cuatro en un sólo día, el mayor de ellos con una magnitud 2.8 con epicentro en la alcaldía Magdalena Contreras.

El segundo, de magnitud 1.8, ocurrió un minuto después en la misma zona. Más tarde, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de baja intensidad en Naucalpan, Estado de México, a las 09:15 horas.

Un minuto antes del mediodía, la alcaldía Álvaro Obregón, fue el epicentro de otro movimiento telúrico, el cual tuvo una magnitud de 1.5.

CDMX Microsismos en CDMX: ¿por qué ocurren con tanta frecuencia?





Ante los constantes movimientos en la ciudad, los habitantes de varias alcaldías compartieron en redes sociales videos que captaron los microsismos, aunado a ello, describieron los movimientos como muy intensos a pesar de tener magnitudes menores.

¿Por qué se sienten tan fuerte los microsismos?

Ante la duda sobre por qué se sienten tan fuerte los microsismos, El Sol de México conversó con Luis Quintanar Robles, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM.

Al respecto, el especialista respondió que la percepción de la intensidad de los microsismo se debe a la cercanía con el epicentro.

"Se siente tan fuertes porque los sismos se están presentando debajo de la zona dónde se reportan los movimientos, la distancia es muy pequeña, tiene aproximandamente dos o tres kilómetros de profundidad", senaló Quintanar Robles.

Harta de vivir en Mixcoac 😩 pic.twitter.com/ZhKsFQDib4 — ȷoannα 🔆 (@Joanna_Hg) February 14, 2024

Diego Valencia Osorio, un profesor de música que renta un departamento en la colonia Plateros, en la Alcaldía Álvaro Obregón, compartió en entrevista con este medio, su experiencia con el microsismo del miércoles por la mañana.

Destacó que los movimientos, aunque muy cortos, son muy duros, lo que los mantiene en constante preocupación.

"Estando nosotros sobre el epicentro es una experiencia bastante fuerte, bastante traumática. Son tan fuertes, que es como si fuera una combinación de trepidatorio con ondulatorio, es como si se moviera circularmente la casa, entonces es terrible el movimiento", aseguró Diego.

Falla sísmica Plateros-Mixcoac, la causa de microsismos

Investigadores del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encontraron la posible causa de los microsismos registrados en diciembre del año pasado: la falla Plateros-Mixcoac.

La investigación realizada por la UNAM, "El Rompecabezas de la Sismicidad del Poniente de la Ciudad de México", encontró una grieta de poco más de un kilómetro de longitud que cruza casi ininterrumpidamente la zona de Mixcoac.

Esta falla atraviesa la alcaldía Álvaro Obregón y la alcaldía Benito Juárez, demarcaciones en donde se han reportado con mayor fuerza los movimientos telúricos.

Diego Valencia compartió en su cuenta de X un video en donde se logró captar la intensidad del microsismo de magnitud 2.8, y aseguró que no se trata de una exageración cuando los habitantes de esa zona describen lo que está sucediendo.

Respecto al sismo de 2017, Diego recuerda que la situación fue otra completamente, si bien, el sismo fue más largo, los objetos de su casa no se cayeron, algo que sí ha pasado en los últimos microsismos.

"Yo soy coleccionista, yo tengo una repisa llenas de figuras y, por ejemplo, en el 2017 estuvo bastante fuerte pero no se cayó ningún ningún muñeco y ahora en estos microsismos que ha habido, de repente se me caen dos-tres figuras; en el microsismo de ayer se me cayó casi la mitad de la colección", expresó.

Para los que dicen que exageramos... #sismo #temblor #microsismo #microsismos #mixcoac #plateros #cdmx #14deFebrero pic.twitter.com/9q2QwehzL3 — Deejay Diego 𝕏 (@DJD_EGO) February 15, 2024

A Valencia también le preocupa que a la larga los daños en las estructuras de los edificios se presenten, pues la frecuencia de estos eventos es cada vez mayor. Aunque él y su familia están considerando comprar el apartamento dónde viven, la poca información que las autoridades han propocionado sobre el riesgo que corren las propiedades, lo hacen dudar sobre si es una buena inversión.

En este sentido, el investigador Luis Quintanar mencionó que la fallas estructurales pueden aparecer debido a la poca profundidad desde la que se origina la energía sÍsmica, por lo que es recomendable que la personas estén pendientes de cualquier daño o grieta que aparezca en sus propiedades.

"Un sismo poco profundo puede dañar las estructuras de algunas construciones. Un sismo que ocurre debajo de nuestros pies puede dañar las estructuras de las casas debido a la aceleración y la cercanía, a diferencia de los sismos con mayores magnitudes que dañan a edificios altos; los microsismos pueden provocar más estragos en casas de uno o dos pisos, por lo que es importante que las personas se mantengan en vigilancia", explicó el investigador.

Presentamos el nuevo 'Mapa de la Falla Plateros-Mixcoac', una herramienta para mantener a nuestra comunidad informada ante los #SismosLocalesCDMX



En este mapa podrás:

🫨Ver las alcaldías con más reportes de percepción, de acuerdo a la encuesta publicada.

🧐Ubicar la Falla… pic.twitter.com/XPxybKstAO — SkyAlert (@SkyAlertMx) February 14, 2024

Illari Alderete, una vecina de la colonia Portales Sur, en la Alcaldía Benito Juárez, compartió con El Sol de México que está consiente de que la CDMX es una zona de microsismos, ella relaciona este fenómeno con la extinción de los mantos acuiferos en el subsuelo.

"Este microsismo fue muy fuerte, incluso mi cama se despegó de la pared, o sea, se hizo como como el círculo y ahí fue justo cuando me desperté", contó sobre el microsismo del 14 de febrero.

Respecto a la Falla Plateros-Mixcoac y su paso por una zona de la alcaldía Benito Juárez, Illari cree que conociendo su existencia, tal vez consideraría mudarse a otra demarcación, aunque no está del todo segura.

Con información de Maleny Navarro