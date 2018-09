Si atacan a ciudadanos intervendremos, sean estudiantes o no, advierte Raymundo Collins

"Lo que está pasando al interior de la UNAM, no es una cuestión donde nosotros tengamos injerencia; ni hemos sido solicitados que hagamos alguna operación especial", aclaró el secretario de Seguridad Pública capitalina, Raymundo Collins Flores.

En conferencia de prensa, en la que por primera vez desde que está a cargo de la policía capitalina, se puso uniforme azul de Superintendente General de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, fue cuestionado, si habría patrullajes para detectar grupos porriles y evitar que ingresen a la UNAM.

CDMX Estas son las facultades que inician paro por agresión en CU

"Nosotros no podemos detener a ningún estudiante que se dirija hacia la UNAM No podemos", respondió.

Explicó que " si hubiera gente de grupos que estuvieran vandalizando o atacando a la población, sin importar de donde sean, nosotros actuaremos, eso fuera de las instalaciones universitarias".

"Si algún grupo hace acciones de afectación a la ciudadanía intervendremos, no importando si son estudiantes o no", advirtió aunque aclarando que siempre y cuando sea fuera de la UNAM.

Pero mientras no se cometan acciones delincuenciales, nosotros no vamos a intervenir en el exterior; en el interior no podemos .

Y precisó que se tienen patrullajes en los alrededores de la UNAM, fuera de Ciudad Universitaria, por existir negocios y casas habitación.

Ayer en las inmediaciones de Ciudad Universitaria y en los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco, Sur y Oriente, sin poder ingresar a los campus, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, realizó rondines de vigilancia para evitar desmanes con patrullas de los sectores correspondientes.

CDMX Graves dos de los estudiantes de la UNAM agredidos por porros en Rectoría

Justicia Procuraduría capitalina investiga trifulca en Ciudad Universitaria

CDMX UNAM denunciará a quienes atacaron asamblea del CCH en Rectoría