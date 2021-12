Preparan homenaje a Chente en Plaza Garibaldi

Luego de darse a conocer el fallecimiento de Vicente Fernández, que sucedió la mañana de este domingo 13 de diciembre, la Plaza Garibaldi ya prepara un homenaje en su honor, que se espera se lleve a cabo esta tarde.

➡️ Diez canciones para recordar al “Charro de Huentitán”

Aunque todavía es poca la afluencia de gente en dicho lugar, en las cantinas ya comienzan a sonar los temas de "El charro de Huentitán".

En la parte trasera de la plaza se encuentra don Rogelio Carrillo, un cantante que lleva 25 años imitando a don Chente.

"Cuándo tenía 3 años, mi padre puso una canción que se llama "No me sé rajar", que se quedó en mi corazón y fue la primera que me aprendí. Y de ahí, hasta ahorita interpreto sus canciones, y lo imito con mucho cariño", plática a El Sol de México.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Mientras tanto en Guadalajara ya se prepara un homenaje de cuerpo presente en la Arena VFG, que tendrá lugar a las 17:00 horas, y su sepelio se celebrará a mediodía mañana lunes, según informó su hijo Vicente Fernández Jr hace unas horas.