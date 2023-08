Procede sólo 1 de 10 quejas presentadas ante el Copred

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad México (Copred) registró un alza en las denuncias recibidas en el último año, pero sólo una de cada 10 procede en un acto de discriminación. El resto no genera expedientes.

En noviembre de 2022, Bhudeva fue víctima de discriminación en el Hotel Parador Real, en la alcaldía Tlalpan.

Al acudir con su pareja al alojamiento, la recepcionista lo cuestionó si la habitación sería para un hombre y una mujer, pues de lo contrario, por políticas del lugar, les darían un cuarto con dos camas.

“Me preguntó si serían dos hombres. Le dije que sí y me respondió que sólo podía darme la habitación doble, le dije que sólo usaríamos una cama, me dijo que sólo estaba permitida la habitación sencilla para un hombre y una mujer”, contó en entrevista con El Sol de México. Bhudeva denunció su caso ante Copred.

En 2021, el organismo brindó mil 387 atenciones, de las cuales inició 88 expedientes, porque sí eran posibles actos discriminatorios. En 2022 fueron mil 664 atenciones y 165 indagatorias.

De acuerdo con la titular del organismo, Geraldina González de la Vega Hernández, para que la acusación genere un expediente para su investigación, esta debe tener tres características: trato diferenciado, basado en un prejuicio, injustificado y que lastime un derecho.

“Algunas de las denuncias que se presentan tienen que ver con hechos que no son propiamente discriminación, en el entendido de los tres elementos que establece nuestra ley.

“Recibimos denuncias relacionadas con discursos discriminatorios que suceden en redes sociales, los cuales no atendemos, porque no se cumplen con dichos elementos y, además, sería muy complicado exhortar a las personas en redes sociales, siempre y cuando no se trate de figuras públicas”, dijo a este diario.

Información obtenida vía transparencia muestra que los motivos de discriminación que más indaga el organismo son por condiciones de salud, racismo, género, discapacidad, embarazo y orientación o preferencia sexual. Todos aumentaron entre 2021 y 2022.

Del total de casos considerados como discriminatorios, 90 por ciento es resuelto por medio de la conciliación entre las partes, como ocurrió en el caso de Bhudeva, pues el Copred capacitó al personal del hotel para evitar actos discriminatorios.

El hombre comentó que lo sucedido en el Hotel Parador Real fue la primera vez que vivió la negación de un servicio por su preferencia sexual.

“Sentí impotencia, enojo por negarme un servicio que cualquier persona merece, y por la impunidad de los agresores.

“No creí que realmente serviría de mucho (denunciar), pero quería generar un historial, por si algún día discriminaban a otro cliente mi denuncia estuviera ahí para respaldar su testimonio”, dijo.

Geraldina González de la Vega explicó que si bien no todas las denuncias proceden, los agraviados reciben una atención integral, pues son orientados y acompañados para llevar sus casos, si así lo requieren, a otras instancias.

También reconoció que el aumento de las atenciones es porque el concepto de discriminación aún no es entendido.

“Nos llegan denuncias por un pleito entre vecinos o un pleito en el Metro, que la gente opina que fue discriminación, cuando no lo es. Nos llegan casos por ejemplo, que les niegan un servicio por no cumplir con cierto requisito y lo perciben como discriminatorio”, comentó.

El Copred estima cerrar el año aproximadamente con dos mil atenciones, pues en el primer semestre lleva mil 32. En el caso de investigaciones tiene 112, 24 más que en todo 2021.