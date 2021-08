Profesores de CDMX, a favor del regreso a clases presenciales: Sheinbaum

La gran mayoría del sector educativo tomó la decisión de regresar a clases presenciales, pero es un tema voluntario para los padres y madres de familia llevar a sus hijos, aunque el regreso presencial es fundamental para la salud integral de los niños y niñas, sostuvo la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Se le cuestionó a la mandataria capitalina el motivo del por qué el regreso no fue escalonado, respondió que la primera razón es que su gobierno no decide sobre el sistema educativo básico de la ciudad, pues sigue en manos de la Secretaría de Educación Pública.

Aclaró que el regreso presencial no es exclusivo en la capital mexicana, pues las 32 entidades federativas estuvieron de acuerdo en el regreso, y que se está permitiendo que aquellos padres o madres de familia que no estén convencidos, pues de manera voluntaria puedan decidir que no llevar a sus hijos e hijas.

“Somos la ciudad número uno en vacunación de toda la República, estamos cerca del 93 por ciento de todos los adultos de 18 años y más que ya se vacunaron; y alrededor del 50% que se vacunaron ya con su esquema completo. Siguen bajando las hospitalizaciones en la ciudad y creemos que esta baja en las hospitalizaciones tiene que ver con este nivel de vacunación que ha habido ya en la ciudad”, señaló.

Reiteró que México es de los pocos países del mundo en donde los niñas y niños no han regresado a clases presenciales, y el no regresar también tiene impactos negativos como lo ha dicho la UNICEF y muchas entidades internacionales.

“Creemos que es factible regresar, y es responsabilidad de todos los maestros, de los padres de familia, de la autoridad, de poder hacerlo con sana distancia y con todas las medidas sanitarias”, asumió.

Argumentó que mientras algunos no quieren llevar a sus infantes a los planteles hay muchos niños y niñas, desgraciadamente, que están en los centros comerciales, plazas comerciales y en muchos lugares públicos, por ello, no cree que la escuela sea un lugar riesgoso.

Añadió que es obvio que seguirán atentos al cambio de la epidemia, y que hay condiciones de un regreso presencial, porque es fundamental.

