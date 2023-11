Proponen al Frente Amplio abrir la infraestructura de agua en CDMX a inversión privada

José Luis Luege Tamargo, extitular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), busca que los privados inviertan en modernizar la infraestructura hídrica, el abasto y captación de agua de lluvia, en caso de que el precandidato del Frente por la CDMX, Santiago Taboada, gane la Jefatura de Gobierno en 2024.

En entrevista con El Sol de México, explicó que presentó a Santiago Taboada el programa que busca modificar el Artículo 9 de la Constitución de la Ciudad de México para reactivar la participación de las Asociaciones Público Privadas (APP), rescatar zonas de reserva ecológica e implementar lagos artificiales de captación de agua.

La Constitución de la Ciudad prohíbe la participación de la iniciativa privada en temas de agua, y puntualiza que “la gestión del agua será pública y sin fines de lucro”; sin embargo, para Luege Tamargo “es prácticamente imposible resolver el problema” de desabasto sin la participación de este sector.

“El problema es la inversión, aunque Rafael (Carmona), titular del Sistema de Aguas de la Ciudad tiene toda la voluntad y visión, tiene toda la limitación presupuestal (….) Todo esto se quiere hacer, ¿cómo? Con mucha inversión, ¿de dónde sale la inversión? Con participación privada”, señaló.

“Creo que necesitamos una modificación legal constitucional, porque sólo con participación público-privada podemos resolver estos problemas. Lo que yo estoy proponiendo a Santiago es reactivar las Asociaciones Público Privadas; es una Ley Federal aprobada en todos los estados de la República, menos en la Ciudad. Este artículo absurdo de la Constitución hay que quitarlo, hay que cambiarlo, para poder realmente entrar a la inversión entre público y privados, porque de no ser así es prácticamente imposible resolver el problema, necesitamos muchísimos recursos”, indicó.

Aunque aseguró que no aumentarán tarifas, Luege dijo que buscarán que todos los capitalinos paguen por el agua que usan, pues debido a la falta de cobranza y medición en algunas zonas de la capital, el sistema de agua está quebrado.

“Los sistemas de agua en el país están quebrados porque no miden y no cobran, y no se trata de violentar un derecho humano, se trata de que todo el mundo contribuya, que es una obligación como ciudadanos. No estoy hablando de incrementar tarifas, sino solamente cobrar los que está autorizado. La mitad de las boletas en la Ciudad de México no se están cobrando, tiene cuota fija, no tiene medidor o no se supervisa”, puntualizó.

Otro de los puntos que plantea el programa es el rescate ecológico en zonas del Sistema Cutzamala, Ajusco Medio y Desierto de los Leones, al retirar asentamientos irregulares cerca de canales, barrancos y laderas, pues el pavimento y cemento de las casas evitan el escurrimiento natural del agua. Precisó que es importante rescatar las zonas porque 70 por ciento del agua que alimenta al Valle de México es a través de extracción de agua de acuíferos, mientras que 30 por ciento es por el Sistema Cutzamala y Río Lerma. Y señaló que un lago puede llenarse con fuertes lluvias en dos o tres días, mientras que un acuífero tarda años por el proceso natural de escurrimiento y filtración.

Debido a la sequía registrada en este año en el país, la capacidad del Sistema Cutzamala, que dota de agua a la Ciudad de México y municipios del Estado de México, está en 39 por ciento, cuando en estas fechas registraba un almacenamiento de 84.3 por ciento. La situación generó que autoridades capitalinas disminuyeran el abasto de agua en alcaldías como Cuauhtémoc y Azcapotzalco, quienes estuvieron hasta dos días sin el líquido.

“La Cuenca de Cutzamala es parte de Michoacán y del Estado de México, una zona boscosa muy bonita que se está deteriorando a pasos acelerados. ¿Cómo se debe tratar Cutzamala? Con una visión de cuenca. (Implementar) un programa en la protección del bosque, si no tienes bosque se pierde el agua, el bosque en la cuenca está seriamente amenazado por presencia del crimen organizado, tala ilegal y se está permitiendo asentamientos irregulares en torno a los canales de conducción”, dijo.

Aseguró que es necesaria la rehabilitación de lagos en zonas como Texcoco para la captación de agua de lluvia, así como expropiar Xico, una zona ejidal con gran hundimiento en el Estado de México, para convertirlo en un lago artificial que capte aguas negras de Chalco y enviarlas a las alcaldías Tláhuac y Xochimilco.

En agosto de 2022, la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó el Proyecto Integral del Lago Tláhuac-Xico, que convertirá el lago en un “repertorio de agua dulce”, zona ecoturística y tratamiento de agua, que dotará del líquido a habitantes de Valle de Chalco y Tláhuac.





Sin embargo, el proyecto de Luege Tamargo busca beneficiar también a los habitantes de Xochimilco con el fin de crear un gran lago artificial.

José Luis Luege Tamargo ha colaborado con Santiago Taboada desde que fue candidato a la alcaldía Benito Juárez, pero también trabajó con la precandidata de Morena, Clara Brugada, cuando estuvo al frente de la Comisión Nacional del Agua y ella era alcaldesa de Iztapalapa.