Santiago Taboada encabezará al Frente Amplio en la CDMX

El alcalde en Benito Juárez con licencia, Santiago Taboada, fue elegido de manera unánime por las dirigencias del PRI, PAN y PRD como el precandidato a la jefatura de gobierno para 2024.

Por medio de sus rede sociales, el líder tricolor, Alejandro Moreno, reconoció que Taboada será quien encabece a la alianza para los comicios del próximo año.

“Santiago Taboada logró el consenso unánime de los integrantes de esta instancia, convirtiéndose en el precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Conforme a la convocatoria correspondiente, el órgano de gobierno de la coalición ha determinado que @STaboadaMx logró el consenso unánime de los integrantes de esta instancia, convirtiéndose en el precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.



Mi reconocimiento…

“Mi reconocimiento y felicitación, vamos a trabajar unidos, con la firme convicción de devolverle a la capital del país la grandeza que merece. ¡Va por la Ciudad de México!”, escribió en X.

Taboada por su parte agreadeció el apoyo de las dirigencias de los partidos, así como de las militancias que depositaron en él su confianza.

"¡Conquistaremos la Jefatura de Gobierno para las y los chilangos que aspiran a vivir mejor!", escribió a través de su cuenta en X.

Agradezco a las militancias y dirigencias de @AccionNacional @PRI_Nacional @PRDMexico y a las organizaciones de la sociedad civil que me dieron su confianza y respaldo para encabezar el proyecto para cambiar la #CDMX. ¡Conquistaremos la Jefatura de Gobierno para las y los…

De acuerdo con un comunicado del Frente Amplio por México, el alcalde con licencia en Benito Juárez fue el único, de entre Adrián Rubalcava y Luis Cházaro, que logró el consenso de los líderes partidistas.

“Es considerado precandidato de la Coalición Va X la Ciudad de México a la Jefatura de Gobierno”, indicaron los partidos.

El anunció se hizo antes de la medianoche, aunque, de acuerdo con el alcalde con licencia en Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, debió haber sido a las 18:00 horas.

Por la tarde, Rubalcava ofreció una conferencia en la cual criticó a PRI, PAN y PRD por retrasar el anuncio sobre quién o quiénes serían los aspirantes para contender por la candidatura.

El aspirante llamó a Alejandro Moreno, del PRI; a Marko Cortés, del PAN; y a Jesús Zambrano, del PRD, a validarlo a él, así como a Taboada y a Luis Cházaro para contrastar ideas durante el periodo de precampaña.

“Si no vamos juntos, la Alianza no vale nada. En caso de que no nos otorguen los avales sin duda lo que procedería es que no se tenga como avalado el registro a los precandidatos, y eso dañaría sin duda la democracia interna de los tres partidos”, advirtió.