Racionan cerveza en los supermercados de CDMX

"Sólo puede llevar cinco litros de cerveza, es política de la tienda", dice la cajera de una tienda Soriana ubicada en Eje Central esquina con Manuel Gónzalez, en Cuahtémoc. Esta política se está replicando en supermercados y tiendas locales en las alcaldías que aún se resisten a la Ley Seca durante esta emergencia sanitaria.

El Sol de México realizó un recorrido por tres de las siete alcaldías que aún no decretan la prohibición de venta de alcohol como una medida para evitar las fiestas y por consecuencia, los contagios de Covid-19. Encontrar cerveza es para muchos, una hazaña difícil de lograr.

Valle de México Aplican Ley Seca en Valle de Chalco por Covid-19

En el supermercado antes mencionado, que surte también a vecinos de las alcaldías cercanas, las cajeras han explicado que la demanda de cervezas aumentó desde la semana pasada. No tienen ya marcas reconocidas, pero sí han ofertado una marca belga que antes de la pandemia se vendía a 19 pesos el litro y que ahora se consigue por 25 pesos. La versión light de esta cerveza, por el contrario, se ofertó en 15 pesos aunque este fin de semana se agotó.

José Flores, vecino de la colonia Peralvillo, acudió sólo a comprar su despensa, pero al ver esta oferta optó por comprar cerveza. Tuvo que pedirle a otro comprador que le apoyara a comprar cinco litros más para así, poder llevar a casa 10 botellas. "He buscado en el Walmart de Tlatelolco y en los Oxxos y no encontré, no me hace falta, pero oportunidades así están buenas", dijo.

Mientras, en la colonia cercana a Peralvillo, tiendas locales de abarrotes han tomado medidas. En la colonia Valle Gómez, alcaldía Venustiano Carranza, las ofertas por lata van de los 10 pesos hasta los 35, según la marca. Prefieren no vender más de seis para que "todos alcancen".

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que su gobierno aplique Ley Seca extricta mientras la emergencia sanitaria por Covid-19 no cede, sin embargo, las alcaldías tienen facultades para decretar esta medida. Es así que Tlalpan, Gustavo A. Madero, Xochimilco, Coyoacán, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Milpa Alta y Miguel Hidalgo son las que tienen oficialmente ley seca aunque en distintas etapas, es decir unos por horarios y otros sólo la aplican los fines de semana.

CDMX Magdalena Contreras, séptima alcaldía que aplica Ley Seca por coronavirus

Como Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, también viven los vecinos de Azcapotzalco, Tláhuac, Iztapalapa, Iztacalco y Benito Juárez donde siguen vendiendo cerveza, pero su precio se ha elevado. Cerca del panteón de San Nicolás Tolentino un padre e hijo contaron que el fin de semana una caguama alcanzó hasta los 90 pesos. "Mire damita, pues mejor optamos por un alcoholito, 90 ya no lo vale, la verdad", dijo el señor de unos 60 años al que le negaron la visita al camposanto como medida de sanidad.

También los mercados de a poco van cerrando en estas alcaldías, para cuidar de los locatarios y de sus propios comerciantes. El Mercado Martínez de la Torre, en Cuauhtémoc, es uno de ellos.