Regular a Airbnb de manera fiscal es insuficiente: experta

Regular a Airbnb solamente desde el ámbito fiscal y turístico es no abordar el tema de manera integral, consideró en entrevista con El Sol de México la experta en vivienda y maestra en Desarrollo Urbano, Rosalba González. Para ella, un marco regulatorio completo incluye el tema del uso del suelo, vivienda asequible y contener y evitar la gentrificación de las colonias donde se ofertan alojamientos de corta estancia, de lo contrario se estaría diseñando un marco regulatorio limitado.

Consultada sobre la propuesta que se cocina en el Congreso local para meter a Airbnb en la Ley de Establecimientos Mercantiles como giro de alto impacto y con ello equipararlos a los hoteles, como lo dio a conocer este diario, comentó que “es importante esa parte porque otorgar figura jurídica es el primer punto para empezar a regular, pero si se queda ahí, el tema de vivienda asequible, desalojo, gentrificación no se está tocando y esa es la parte importante que hay que retomar”.

CDMX Tendrán botón de pánico 90 mil autos de Uber, Cabify y DiDi

De acuerdo con el secretario de Turismo, Carlos Mackinlay, una parte de la regulación ya se cumplió al subir de 3 a 5 por ciento el Impuesto Sobre el Hospedaje a Airbnb, pero ahora se buscará una regulación normativa. “Ahí lo que estamos haciendo es viendo los temas que tienen que ver con Protección Civil, con seguridad, limitaciones que se deben imponer a determinados edificios que se han constituido como departamentos de Airbnb y que generan una competencia desleal”.

Al respecto Rosalba González Loyde subrayó que “la regulación hacendaria me parece importante, pero no quito el dedo del renglón de que necesitamos regular vivienda y suelo” y para ello se debe hacer una investigación profunda, la cual no puede proceder si el gobierno de la Ciudad de México no tiene la información que sí tiene Airbnb. “No pueden hacer política pública sin datos, ellos lo saben”, enfatizó.

“No es sólo la regulación del impuesto, el impuesto en realidad no impacta directamente a los habitantes de la ciudad, claro, si el impuesto se utiliza para el mejoramiento de transporte público, sí impacta, pero en términos de cómo Airbnb afecta a la vivienda en zonas centrales no hay ninguna ganancia para los habitantes. Ahí el punto es no sólo verlo desde el turismo, no sólo desde la parte económica, sino también desde la parte de habitabilidad y la parte social de la vivienda”, aseveró.

RETRASAN DISCUSIÓN

La presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México, Ana Patricia Báez confirmó que el inicio de las mesas de trabajo para diseñar el marco regulatorio para Airbnb se pospuso para el próximo lunes. La primera reunión se estima será en la sede de la Secretaría de Turismo, a puerta cerrada, pero evalúan si las siguientes podrán ser mesas abiertas.

Consultada sobre qué tipo de acciones prevén para regular Airbnb, explicó que “se está buscando considerarlos como establecimientos de alto o bajo impacto, es decir los que realmente están son un cuarto o algo chiquito que es la intención inicial de Airbnb, que pudieran seguir igual, sin problema.

Este diario informó en su edición del lunes que en la capital se estima que hay tres alojamientos de Airbnb por cada 10 habitaciones de hotel. Esto habla de que, si bien los pisos turísticos aún no son equiparables con los hoteles, ya se ha ganado un lugar en la actividad turística, pues incluso generó en 2019 una derrama económica de mil 680 millones de pesos, que representan apenas 2% de lo que genera la actividad hotelera y de servicios.

“El problema es que hay competencia desleal con los hoteleros, es decir estas personas que a lo mejor ya son edificios completos que están rentando en Airbnb, meterlos ya como establecimientos mercantiles de alto impacto, es decir que tengan que pagar permisos, protección civil, todo lo que tenga que pagar un hotelero en forma, tener más regulación”, comentó en entrevista.

Además, dijo, “hay que buscar seguridad para las personas, tal vez buscar un padrón, hay casos en los que ponían cámaras dentro, todo esto se tiene que poner en la mesa, para que las personas que contratan el servicio estén aseguradas y también los anfitriones”.