Reinan el caos y el ambulantaje en el Mercado de Sonora

Encontrar un mercado como el Sonora en la Ciudad de México es una experiencia única, pues en él se encuentran brujería, juguetes y comida; pero en esta época decembrina en la que se celebran posadas, Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, sus calles aledañas son invadidas por vendedores lo que lo hace caótico, con problemas viales, obstrucción al peatón e incluso sobreinstalación de diablitos robándose la luz en los postes.

En las calles que rodean al mercado se observa una enorme telaraña de cables colgados en un solo poste que se repite en al menos cinco espacios.

Además, a esto se le suma que los postes no están en las mejores condiciones, pues algunos están ladeados, como a punto de caerse y casi golpeando a puestos formales frente al mercado de Sonora.

Así es como se observó un sin número de locales de vendedores ambulantes en zonas como Callejón Canal, y en banquetas, por ejemplo sobre la avenida principal: Fray Servando Teresa de Mier.

Pero esto para los locatarios del propio mercado es sinónimo de corrupción, que por seguridad de quienes nos confiaron los hechos que pasan no diremos sus nombres, sólo sus denuncias.

Una vendedora -que pidió le llamáramos Ana- comentó que los propios administradores son quienes permiten que se cuelguen los vendedores informales de los postes y les cobran a su gusto, pero esto mismo sucede dentro del mercado.

“Imagínese que nos pase lo que se vivió en el incendio del mercado La Merced, pero aquí uno no puede decir nada porque luego la agarran contra uno”, expresó.

Pidió a las autoridades regular los mercados, en especial el de Sonora, que se ubica en la alcaldía Venustiano Carranza.

El que haya diablitos (instalación de cables de forma ilegal) para tomar energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad es sumamente peligroso para los propios vendedores, pero no hay otra manera para tener luz de manere gratuita, según comentó Armando.

Pero no es el único problema que viven los locatarios formales, porque la falta de espacios para estacionarse o el temor a ser asaltados entre los puestos informales resulta preocupante, pues mientras no haya quien regularice las calles no habrá seguridad para los clientes, expusieron.

Pidieron a gobierno brindarles mayor seguridad y apoyo de Protección Civil para que obliguen a la alcaldía a no entregar tantos permisos, porque incluso en ocasiones quienes obtienen los espacios en las calles son personas que no viven del comercio en ese mercado.

El que no haya una regularización en la vía pública les afecta en la economía pues en ocasiones los clientes prefieren comprar en los tianguis en lugar de ingresar a ver los productos que ellos ofrecen.

Vendedores y clientes deben andar brincando, a prisa y corriendo para esquivar puestos y automóviles, al menos hasta el 5 de enero seguirá así, comentaron.

PLANEAN PONER ORDEN

Para poner orden al caos que se vive en los 329 mercados públicos de la Ciudad de México, las autoridades anunciaron que a partir del 6 de enero empezarán con 50 de los centros de abasto más grandes y entre los principales aspectos que se verificarán están las instalaciones hidrosanitarias, de energía eléctrica, los cilindros de gas, que haya entinguidores y zonas de desalojo en caso de una emergencia.

En las labores participarán las Secretarías de Desarrollo Económico; de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC); la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como las 16 alcaldías.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el objetivo de estas acciones es conocer el estado de los mercados, y el estimado de recursos que requiere cada uno para su atención, así como mejorar sus trabajos.

Sheinbaum Pardo informó que se destinarán 200 millones de pesos del Programa para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos