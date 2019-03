Rescatarán zona de vías férreas en la capital

“Las acciones concretas de coordinación entre los gobiernos federal, de la Ciudad de México y los locales contra la delincuencia empiezan a dar resultados”, destacó Vidal Llerenas, alcalde de Azcapotzalco.

El rescate de las zonas aledañas a las vías férreas, que recorren las alcaldías de Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Azcapotzalco, para que sean más seguras, es la prioridad que las autoridades de esas tres demarcaciones se fijaron ayer.

Al firmar un convenio de colaboración, los alcaldes Víctor Hugo Romo, Néstor Núñez y Vidal Llerenas, respectivamente, se comprometieron a intercambiar información y emprender acciones concretas a favor de la seguridad de la ciudadanía.

La firma del documento que suscribieron los tres alcaldes se realizó en el skate park, que se ubica en el bajo puente del Circuito Bicentenario y la Calzada México- Tacuba, en el límite de las alcaldías de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.

Sin embargo, en el acuerdo también participó Vidal Llerenas, alcalde de Azcapotzalco, quien estableció el reto de hacer segura dicha vialidad y las vías del ferrocarril México-Cuernavaca, y dijo que esto incluye la recuperación de espacios públicos en las zonas colindantes de las tres demarcaciones.

Afirmó que las acciones concretas de coordinación entre los gobiernos federal, de la Ciudad de México y los locales contra la delincuencia empiezan a dar resultados con la reducción del índice delictivo y mejorías en la seguridad.

Cristina Cruz, delegada federal en la Ciudad de México, reconoció la preocupación de los alcaldes de Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc por mejorar la seguridad y calidad de vida de sus habitantes, como si fueran un equipo común.

A su vez, Néstor Núñez, alcalde de Cuauhtémoc, afirmó que esta coordinación se da en el marco de las nuevas facultades constitucionales con que cuentan las alcaldías en la Ciudad de México.

Anunció que planea firmar otros convenios de coordinación de seguridad con alcaldías aledañas, como Venustiano Carranza, Benito Juárez, Gustavo A. Madero e Iztacalco, que son la frontera oriente de la demarcación a su cargo.

Finalmente, los tres alcaldes se manifestaron a favor recuperar los espacios públicos comunes, que no haya divisiones ni fronteras para apoyar a los habitantes y que nadie diga “esto a mí no me toca”, de lo que se trata es de sumar fuerzas, recursos y trabajo.