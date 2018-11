Salida de Ernestina Godoy desata pugna interna por coordinación de Morena en la Asamblea

La próxima salida de Ernestina Godoy –quien pedirá licencia como diputada mañana para sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum en el Gobierno de la Ciudad de México- desató una pugna interna por la coordinación del grupo parlamentario de Morena que hasta ahora no ha sido resuelta.

Aunque se dijo que al interior de la bancada el diputado José Luis Rodríguez había ganado una votación sobre su compañero Ricardo Ruiz para comandar al grupo, ayer el primero salió a decir que “en próximos días estaremos informando cuál será la ruta respecto a la coordinación”.

“Hay que esperar a que se tome la determinación oficial, yo no tengo ningún interés o intención de salir a proclamar una cuestión si no es con el acompañamiento del grupo parlamentario”, dijo ayer José Luis Rodríguez.

Y es que además de su perfil, hay otros dos para suplir a Ernestina Godoy: el primero es el actual vicecoordinador de Morena, Ernesto Santillán, y el segundo es Ricardo Ruiz, que llegó al Congreso como suplente de Alejandro Encinas, quien a su vez pidió licencia para irse a Gobernación

Pese a que se filtró su posible respaldo del grupo para quedarse como coordinador y a que éste no se ha anunciado públicamente, lo cual muestra que siguen las negociaciones, José Luis Rodríguez afirmó que el proceso esté trabado, sino más bien “nos estamos poniendo de acuerdo para que las cosas funcionen de la manera correcta, de manera positiva para todos nosotros”.

Ante las dudas y falta de información sobre el proceso de renovación de la coordinación de Morena, la aún líder de la banca y presidenta de la Junta de Coordinación Política, Ernestina Godoy salió al paso para pedir: “no se preocupen, lo vamos a resolver todo internamente”.

“Hubo un ir y venir de informaciones ahí que si es uno o es otro. No va a haber crisis, no vamos a dejar al grupo dividido, vamos a buscar que el grupo, con todo y las diferencias que se pueden tener, siga caminando como hasta ahorita”, destacó.

Sobre el cargo que asumirá en el próximo gobierno de Sheinbaum la aún diputado no quiso dar más detalles pues, dijo, todavía no hay nada seguro; no obstante, se ha mencionado que podría llegar a la Consejería Jurídica o incluso a la Procuraduría, aunque no podría ser fiscal ya que la Constitución local se lo impide.