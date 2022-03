Sandra Cuevas acusa persecución política por el control económico de la Cuauhtémoc

La alcaldesa suspendida de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, asegura que su caso se trata de una persecución política por el control económico de la demarcación, debido a la ambición del actual gobierno por recuperar el territorio que mayor poder adquisitivo en la Ciudad de México.

La Cuauhtémoc es el “corazón de la CDMX, es la alcaldía que representa el poder económico, social, toda la historia que tenemos en el país se concentra de alguna manera en la alcaldía (…), con el presidente que tenemos que se siente Rey, que siente él que su casa esté gobernada por la alianza y no ir el partido político que formó”.

➡️ Fueron medidas cautelares excesivas: Sandra Cuevas por suspensión de su cargo

CDMX Fiscalía de CDMX niega persecución política contra Sandra Cuevas

“Su ambición no les permite dejar una alcaldía que genera millones de pesos y representa una oportunidad de estar saqueando a una alcaldía tan hermosa y representativa como la Cuauhtémoc”, dijo Cuevas.

En su segundo día de suspensión de actividades, le pide a los habitantes del territorio “que estén tranquilos, que le trabajo en la alcaldía Cuauhtémoc no se va a detener, que yo estoy confiada, confío en las autoridades, yo sé que Dios siempre acomoda las cosas y que vamos a salir muy bien de toda esta adversidad y a demostrar que los policías hicieron una serie de declaraciones falsas”.

La funcionaria se dice tranquila y “preparada para el día de la audiencia, el día jueves a las 8 de la mañana, esperando a que se dé un proceso correcto a que pueda rendir por fin mi declaración y presentar las pruebas suficientes para ir desvirtuando cada una de las declaraciones falsas que realizaron los policías”, aseguró.

A pesar de que no adelantó detalles sobre su estrategia legal, comentó que, además los videos que entregó el 11 de marzo, hablará sobre la “diferencia que tuve con dos policías que acudieron a mi oficina y lo convierten en un montaje para poder cumplir de una manera ilegal con la recuperación de la alcaldía Cuauhtémoc”.

Sandra Cuevas fue enfática en que no existen elementos jurídicos suficientes para una vinculación a proceso y lanzó un llamado la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo a “que deje de perseguir a las mujeres, que deje de perseguirme, que me permita cumplir con lo que decidieron los más de 129 mil habitantes y que si ella aspira a un cargo mayor, en primera debe mostrar empatía con la gente, y segunda, no utilizar a las instituciones ni el poder que le da el Presidente de la República”.