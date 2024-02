Sandra Cuevas solicita al Congreso licencia definitiva como alcaldesa de Cuauhtémoc

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, envió al Congreso de la Ciudad de México su solicitud para separarse definitivamente del cargo, pues ahora contendrá por el Senado.

En el documento Cuevas le informa a los legisladores capitalinos que la petición es por tiempo indefinido, eso significa que dejará de gobernar Cuauhtémoc de manera definitiva. A la alcaldesa le quedaban siete meses para terminar su administración.

La todavía edil citó un artículo de la Ley de Alcaldías para explicar quién será la persona encargada de despacho. Como Raúl Ortega Rodríguez declinó a esa encomienda, será José Guadalupe Medina Romero el que asuma durante la ausencia de Cuevas.

Sandra Cuevas y la ex dirigente del PRD, Alejandra Barrales, se registraron este lunes en las oficinas centrales del partido Movimiento Ciudadano como candidatas al Senado de la República. “(Movimiento Ciudadano) fue el único que me tomó en cuenta como ciudadana, que me tendió la mano y me dio esta oportunidad que no voy a desaprovechar”, dijo Cuevas.

El periodo de campaña para la presidencia, jefatura de Gobierno, diputaciones y senadurías inicia el 1 de marzo, por lo que Cuevas tiene que abandonar la alcaldía antes de esa fecha.

Los diputados capitalinos han discutido al menos dos licencias anteriores. La primera que solicitó la alcaldesa ocurrió en marzo de 2022 para separarse por 15 días, la petición le llegó a los legisladores a pocos días de que un juez le ordenó separse sus funciones por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación.

La segunda licencia le fue concedida en octubre de 2023. Pidió 16 días para iniciar una gira conocida como Gira Diamante con la que buscó que los partidos con los que simpatizaba, PAN-PRI-PRD, la consideraran para competir en las elecciones de este 2024. Al finalizar esa gira comenzó la ruptura con la alianza política de la que formó parte.

Sin embargo, la alcaldía Cuauhtémoc, a través de la Dirección Jurídica, informó a este diario que retirarán la petición de licencia para que se discuta otro día.