Sanitizan mercado de mariscos "Nueva Viga" tras aglomeraciones

Después de que este jueves se registrara una alta afluencia en el mercado de pescados y mariscos Nueva Viga, el gobierno capitalino instaló cinco filtros sanitarios y se realizó una sanitización para prevenir contagios de Covid-19.

En conferencia de prensa la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, lamentó que la población no atienda el llamado a quedarse en casa y que no midan las consecuencias de abarrotar espacios públicos.

"Inicio reiterando que estamos solicitado, pidiendo a la ciudadanía, que no vaya a sitios donde se aglomera la población porque las consecuencias de un contagio serían fatales.

Foto: Federico Xolocotzi

"Las personas que van a sitios, como el mercado de la Nueva Viga, no están midiendo las consecuencias y no actúan con la responsabilidad al ir en contra de las medidas solicitadas para atender la emergencia sanitaria", dijo desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Por ello detalló que se instalaron "cinco filtros de acceso para dosificar los accesos en bloques, son 5 puertas y se cerraron 3 para el mejor funcionamiento. No se permite el acceso a adultos mayores, a niños al mercado y en la entrada estamos entregando, por parte de la alcaldía, de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se entrega a cada persona tapabocas y alcohol en gel".

"Hay también un voceo permanente por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la alcaldía para permanecer en casa y que se acaten las medidas de sana distancia. Se pide desde aquí a la población no acudir de preferencia al mercado de la Nueva Viga, porque se ha dado la presencia de varias miles de personas y en lugar de resguardar su salud en casa, no están tomando las medidas adecuadas y además no están tomando esa medida que ha dictado el Gobierno de no contagiar y no contagiarse, que es una tarea conjunta", subrayó.

Hasta el momento en la Ciudad de México suman 909 casos confirmados de Covid-19, dos mil 185 sospechosos, dos mil 972 descartados y 43 defunciones.

"Y del SMS 51515 la cifra de usuarios atendidos es de 239 mil 216; los cuestionarios completados son 180 mil 160; casos sospechosos mil 961; canalizados al 911 son 250; trasladados seis y los kits entregados a domicilio dos mil 613", abundó.