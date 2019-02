Segob no ha convocado a SeMujeres para alerta de género

El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo no se ha integrado al grupo de trabajo que analiza desde hace 17 meses la solicitud de alerta de género porque la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Conavim) y la Secretaría de Gobernación no las han convocado, justificó la titular de la Secretaría de las Mujeres, Gabriela Rodríguez.

“Hasta que no me nombren en Conavim y arranque ahí el proceso, yo no me puedo mover por mí misma, a mí me tienen que nombrar. Yo no puedo presentarme a un lugar donde no estoy nombrada”, explicó.

Aunque está detenido este procedimiento, aseguró que se está trabajando la prevención de la violencia, y aplicando lo que marca la alerta.

Asumió que se sabe todas las recomendaciones que se le hicieron a la anterior administración para bajar los delitos contra la mujer, y sabe la importancia del para qué se hace la alerta de género.

“Y si tarda la alerta, o no tarda, la verdad no me parece tan relevante porque lo que recomendaron eso es lo que es relevante, hacer lo que está recomendando Conavim”, expuso.

Manifestó que su meta junto a la jefa de gobierno es bajar los índices de violencia de género, y para eso están trabajando.

Estimó que en este año van a subir las denuncias, pero esperan que sea solo eso porque se está promoviendo esta cultura, pero después se bajará la violencia, y disminuirán los feminicidios con las estrategias que están aplicando.

Aleida Hernández académica de la UNAM e integrante del grupo de trabajo que analiza la solicitud de alerta de violencia de género en la capital mexicana, manifestó que a dos meses del gobierno de Sheinbaum Pardo todavía no las han buscado.

“Que el día que me integren voy a ir con mucho gusto al grupo de trabajo, me da mucho gusto que sigan trabajando, y que si quieren venir se sienten conmigo aquí las recibo para que sepan todo lo que estamos haciendo para la prevención y atención de la violencia de género”, respondió.

Indicó que están esperando que se “desatore” el trabajo desde la Conavim y Segob.

Rodríguez aseveró que va a defender el trabajo ya hecho por el grupo de trabajo porque se ha hecho mucho avance.

“Nosotros vamos para adelante y estamos tomando en cuenta todas las recomendaciones, es un trabajo técnico muy bien hecho que nos marca línea, en eso estamos”, expuso.

El grupo de trabajo debe estar integrado por cuatro académicos y representantes del gobierno federal, como local.

Organizaciones civiles solicitaron la alerta de género desde septiembre del año 2017, pero hasta la fecha se mantiene en análisis la respuesta. Ahora se encuentra en espera por los cambios de gobierno.