Todos los alcaldes valemos lo mismo: José Octavio Rivero

La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no solamente debería llamar a los ganadores de Morena en la contienda electoral para plantear su programa gubernamental.

Debería hacerlo con todos, porque “valemos exactamente lo mismo”, señaló el alcalde electo de Milpa Alta. José Octavio Rivero Villaseñor.

Rivero, quien es oposición por ser militante de Movimiento Ciudadano, explicó que ente sus prioridades está el rescatar Milpa Alta de muchos años de atraso, ya que los últimos gobiernos centrales la han mantenido al margen del desarrollo que representa la ciudad.





-¿Usted prácticamente es oposición al nuevo gobierno de Sheinbaum, qué trato va a tener con ella?

-A mí me gustaría mucho que la jefa de gobierno no solamente esté citando a los delegados electos de Morena, que nos estuviera citando a todos los que fuimos electos en la ciudad, porque valemos exactamente lo mismo, y nos deben de dar el mismo trato que al de la Cuauhtémoc, que es de Morena, igual que a Milpa Alta…





¿Cuál es su principal proyecto?

-En primera instancia quiero decirte que necesitamos rescatar nuestra delegación de muchos años de atraso. Tenemos graves problemas en servicios públicos, tenemos hoy graves problemas en inseguridad que no teníamos antes y pues también dentro de la comunidad existe un problema en el tema muy difícil en materia de movilidad.

Tenemos que ir porque Milpa Alta tenga más presupuesto y mejores condiciones de obra pública y de desarrollo. Los servicios hospitalarios es otro tema, porque Milpa Alta es la más atrasada en materia de servicios hospitalarios de la CdMx. Hay grandes retos.





-Ahorita que nos está hablando de la inseguridad, ¿cómo ve el problema?

-Muy delicado. El problema de la inseguridad es algo que avanzó un poco drástico con nuestra cercanía con la delegación Tláhuac, se ha venido para acá la delincuencia, más teniendo el problema del nuevo Sistema Penal Acusatorio, poco ayuda, porque hoy Milpa Alta tiene falta de reacción, tenemos muy poca infraestructura en materia de seguridad. Entonces hoy no puedes detener al delincuente si no lo agarras en flagrancia.





-¿Qué se necesita?

-Nos faltan policías, tenemos pocas patrullas, con decirte que no tenemos un centro de monitoreo de cámaras. El C4 está hasta la ciudad y pues allá en el C4 una persona maneja 80 cámaras, entonces cuándo van a ver las tuyas.





-¿Cuántos elementos de policía requeriría?

-En Milpa Alta tenemos como 20 patrullas, 25 por mucho, mínimamente necesitamos duplicar la cantidad que se tiene. Se dice que hay 300 en toda la delegación en los diferentes turnos, pues la vedad tú sabes que no es así, que no ves 100 policías por turno.





-La delegación también tiene problemas relacionados con la tala inmoderada.

-Así es. Sí tenemos hoy como nunca antes. Ha habido poca inversión en materia ambiental , no contamos con una guardia forestal, tenemos brigadas de conservación del bosque que ganan el salario mínimo.

Hoy tenemos que hacer un llamamiento para que entren las autoridades centrales y del gobierno federal.





-¿Cuál es su proyecto para el abastecimiento de agua?

-Cuando de cinco pozos de nosotros se extrae agua para llevarse a otras delegaciones, no nos oponemos a que se la lleven, nos oponemos a que no nos den el servicio adecuado a nosotros. ¿Hace cuántos años en Milpa Alta no se anuncia una obra del gobierno?





-¿Esta es una zona rural, de qué manera piensa apoyarse en la iniciativa privada?

-Vamos a invitar a gente que tenga iniciativa, que tenga ganas de invertir en nuestra delegación para hacerla más productiva, para que podamos generar la oportunidad de crear pequeñas empresas o impulsar a los pequeños empresarios que hay en Milpa Alta.





-¿De qué manera se puede ayudar a la gente que está en el campo?

-Necesitamos que el gobierno se convierta, en primera instancia, en herramienta del productor para que pueda tener una asistencia técnica, para que pueda tener capacitación permanente, para combatir las plagas.





-¿Cuáles van a ser sus programas sociales?

-Uno de ellos fue apoyar a los estudiantes que salen de Milpa Alta a estudiar a la ciudad…

Para una familia hay que estar dando 60, 70 pesos diarios de pasajes a un estudiantes universitario.





-¿De cuánto sería ese apoyo?

Lo vamos a hacer dependiendo de la zona a la que va a ir el estudiante. A todos los jóvenes que reciban este apoyo los vamos a involucrar para que otorguen un servicio social.





-¿Apoyo para las mujeres?

-Vamos a tener un área especializada hacia las mujeres que en Milpa Alta no existe. Asesoría jurídica, sicológica y un área especializada para jóvenes.