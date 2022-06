Suspenden 48 unidades durante segundo operativo a transporte público en CDMX

Durante el segundo día de operativos de verificación al transporte público concesionado, 48 unidades fueron suspendidas por incumplir con la normatividad de transporte.

Este miércoles aumentó un peso la tarifa a este tipo de transporte, que contempla microbuses, camiones y vagonetas, luego de que transportistas se comprometieran a brindar mejor mantenimiento a sus unidades y contar con toda la documentación.

Sin embargo, en este segundo día de verificaciones realizadas por la Secretaría de Movilidad (Semovi) y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), 48 unidades fueron suspendidas por no contar con licencia Tipo C vigente, eólica de seguro, no portar uniforme y llevar acompañante.

“Se realizaron 28 operativos en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán, Azcapotzalco, Tlalpan, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Cuauhtémoc y Xochimilco, en donde se llevaron un total de 638 revisiones”, indicó la Semovi.

Además, en paralelo, se implemento el programa “Conduce sin alcohol”, el cual detectó a dos conductores con signos de alcohol en la sangre, por lo que fueron remitidos al Juzgado Cívico.

De acuerdo con la información, 92.48 por ciento de los operadores cumplieron con los acuerdos, siendo un sector minoritario los que aún no tienen en regla sus unidades.

Los operativos continuarán hasta el 31 de julio, en donde de manera aleatoria verificarán unidades en 42 puntos de la Ciudad de México.