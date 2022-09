Trolebús elevado en Iztapalapa inicia periodo de pruebas; aún se encuentra en obras

El Gobierno de la Ciudad de México arrancó operaciones de prueba del trolebús elevado que correrá sobre la avenida Ermita Iztapalapa, de Constitución de 1917 a UACM Casa Libertad. Los ensayos con unidades nuevas ocurrieron en los tramos 2 y 3 del proyecto, pues el 1 no está listo, de manera que será hasta el 15 de octubre cuando la ruta esté al servicio de los usuarios.

La mandataria local, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó un recorrido por los tramos listos, acompañada por parte de su gabinete, así como del embajador de China en México y empresarios de Yutong, compañía fabricante de los trolebuses.

Te puede interesar: Aumentará 1,800 mdp la deuda de CDMX

No obstante, a la altura de la estación Santa Cruz, las unidades hicieron maniobras para no terminar el recorrido, a razón de que a la altura de la estación Tulipán no hay protecciones y es notable que se encuentra en obra.

La alegria en Iztapalapa de que próximamente contarán con un transporte único en el mundo: El #TrolebúsElevado Ya abordo. pic.twitter.com/T2d8XwSDGe — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 11, 2022

Posterior al recorrido y en un evento multitudinario, en el deportivo Santa Cruz Meyehualco, la jefa de Gobierno señaló que el trolebús elevado significa un nuevo sistema de transporte público masivo único en el mundo y se dijo segura de que será un proyecto ejemplo para otras ciudades del país y del mundo.

Ante cientos de personas, recordó que el proyecto surgió en esta administración, con el fin de dotar de transporte a la alcaldía más poblada de la ciudad, Iztapalapa.

CDMX Piden incrementar espacio al Trolebici

“Ustedes van a ver que, en este mes, siguen haciendo trabajos, de terminación de la obra; pero era muy importante iniciar ya la capacitación de los operadores y conocer si el sistema opera adecuadamente, para cuando se ponga en marcha, con su inauguración formal, ya esté perfectamente en operación”, dijo.

Andrés Lajous Loaeza, titular de la Secretaría de Movilidad, garantizó que los tiempos de traslado serán cortos, gracias a que no hay paradas como ocurre con los microbuses y sólo se detiene en las estaciones. La disminución del tiempo del trayecto será del 66 por ciento, por lo que los recorridos de Constitución de 1917 a la UACM pasarán de una hora a 20 minutos.