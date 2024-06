Turbosina contaminó suelo de la GAM desde febrero

El olor a combustible en la colonia Cuchilla del Tesoro, en la alcaldía Gustavo A. Madero, se debe a la turbosina que salió de tres perforaciones a un ducto de turbosina.

Un trabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien pidió resguardar su identidad, comentó que, en febrero de este año, delincuentes perforaron directo un ducto de turbosina en Ciudad Lago, municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, el cual estuvo muchos días activo bajo tierra. Kilómetros adelante hubo otras dos tomas.

“Fueron tres barrenos, se recuperaron en total 24 mil litros de turbosina, en los tres eventos (…). La naturaleza del subsuelo, que fue una laguna, y los mantos freáticos que están abajo, hizo que el combustible se dispersara y todo esto, en esta colonia, son residuos que no tienen explosividad y aquí les estamos dando seguimiento, para evitar cualquier problema. El asunto fuerte fue en febrero y ahorita ya riesgo no hay”, añadió.

En una reunión con vecinos ocurrida el 17 de junio, Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, confirmó que el olor a combustible se deriva de tomas clandestinas de un ducto de turbosina, tres de ellas fueron clausuradas a finales de mayo y se detectaron otras dos que fueron desmanteladas hace unos días.

Los habitantes de Cuchilla del Tesoro padecen por el olor a combustible proveniente de las coladeras desde hace cuatro meses, temen por las consecuencias que puedan generar los residuos en el drenaje de la zona. Trabajadores de Pemex sacaron agua en frascos transparentes y, en la mayoría de ellos, era perceptible una capa más densa que el líquido.

Los vecinos señalaron que, en la última semana, personal de Petróleos Mexicanos intensificó la limpieza consistente en la aplicación de una solución espumosa, llamada agua contra incendios, directamente en las coladeras; sin embargo, afirmaron que esto apacigua el olor por unas horas y durante las noches, a partir de las 22:00 horas, el olor regresa.

El agua potable de las casas no ha salido sucia / Foto: Nadya Murillo / El Sol de México

Alma Barranco, encargada de una papelería de la zona, comentó que el agua espumosa vertida en las coladeras como mitigación funciona por unas horas pues el olor siempre regresa y el domingo fue de los peores días. Detalló que, hasta el momento, los habitantes no cuentan con algún centro de información en donde los orienten sobre la limpieza de las coladeras y la forma de reportar anomalías es a través de redes sociales.

Ayer el personal de Pemex tomó muestras del agua de las coladeras. Camionetas del organismo, acompañadas de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, acudieron a los registros localizados en toda Avenida Cuchilla del Tesoro, así como en Oriente 8, Oriente 11, Oriente 12 y Oriente 14.

Rubén y Zulheica batallan todos los días con el olor a combustible que reportaron desde febrero y juntan firmas de los vecinos, con el fin de solicitar la intervención de las autoridades. Al entrar a su baño es perceptible el aroma proveniente de su lavabo que, después de las 23:00 horas, es insoportable.

“Vienen y nos dicen ‘no es peligroso, no va a pasar nada’; pero nosotros tenemos miedo. Le digo a mi esposo que me da miedo que llegue la noche, vamos a explotar un día de estos, esto ya tiene mucho tiempo y no nos hacen caso, apenas ahorita tienen una semana viniendo”, dijo Zulheica.