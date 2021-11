Van sanciones por maltratar animales

Los locatarios responsables del maltrato en el que se encontraban algunos animales en venta en el Mercado Sonora recibirán sanciones, debido a que las especies rescatadas en el incendio del pasado jueves presentaban signos de desnutrición, deshidratación y hasta estrés por hacinamiento.

En entrevista con El Sol de México, Carlos Esquivel, titular de la Agencia de Atención Animal (Agatan) -perteneciente a la Secretaría del Medio Ambiente-, señaló que los animales asegurados, entre ellos 35 gatos, presentaron signos de desnutrición, deshidratación, pulgas, enfermedades respiratorias y gastrointestinales, así como niveles de estrés elevados por condiciones de hacinamiento.

Justicia ¿Cuáles son las sanciones por maltrato animal?

Precisó que sus dueños podrían ser denunciados por maltrato animal, cuyas sanciones van desde multas económicas hasta los dos años de prisión. El maltrato animal está tipificado en el Artículo 350 bis, e incluye sanciones económicas, así como de privación de la libertad, explicó.

De los 35 gatos que fueron resguardados por la Agencia, 26 continúan en el Hospital Veterinario de la Ciudad de México, y los restantes fueron trasladados a asociaciones civiles y a la Brigada de Vigilancia Animal, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

"Los gatos rescatados van de los tres meses de edad a los dos años. Estos fueron estabilizados, alimentados, evaluados médicamente, que fue la prioridad. Un total de 26 fueron remitidos al Hospital Veterinario de la Ciudad de México para su tratamiento médico, para hacer evaluaciones conductuales y evaluar su estado de salud.

"Seis más se fueron con dos asociaciones civiles, mientras que otros tres se fueron para la Brigada de Vigilancia Animal.

Además, una gallina tuvo una evaluación médica y se registró un deceso de un ave, que pensamos murió por ahogamiento y aplastamiento", indicó.

"No se sabe a qué locales pertenecían los animales (...) no se acercó ningún locatario a firmar el acta de resguardo correspondiente. Hay que ver la situación jurídica en la que van a quedar los animales, pero hay dos opciones: una es que puedan aparecer los locatarios y que demuestren la legal posesión de los animales. Si esto no ocurre, después de las evaluaciones de salud y de conducta, tendríamos que ponerlos en programas de adopción con los que cuenta la agencia".

De acuerdo con la Ley de Protección Animal, los establecimientos comerciales del ramo deben acreditar la posesión de cualquier animal; es decir, de dónde los adquirieron.

LEY DE MERCADOS, SIN ACTUALIZAR

Carlos Esquiven explicó que la actual administración promueve la modificación de la Reglamentación de Mercados, debido a que no se actualiza desde hace 70 años, pues hay una "laguna" en la venta legal de ejemplares en este tipo de inmuebles, como el Mercado Sonora.

Señaló que esta norma tiene que ser revisada y actualizada, pues considera como "ganado" a todo tipo de animales en venta dentro de los mercados, que antes comercializaban borregos, cabras, chivos, gallinas, entre otro tipo de ejemplares de corral.

"Todavía cualquiera consideraba como ganado (lo que se vendía de animales); todavía se manejaba el mercado de trueque; es decir, de llevar toda la actividad agropecuaria, pues así está establecido en la Reglamentación", destacó.

Hay una contradicción en la legislación de protección animal vigente, ya que por un lado La ley de Protección Animal de la Ciudad de México prohíbe la venta de ejemplares en mercados públicos; sin embargo, la Reglamentación de Mercados para el Distrito Federal la avala, por la laguna que crea el concepto "ganado".