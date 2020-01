"¡Está embarazada, carajo!", policías atacan a portero de Pumas y a su esposa

Alfredo "El Pollo" Saldívar y su esposa, Mariana Clemente fueron agredidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX; todo quedó documentado en fotos y un video y posteriormente, difundido en redes sociales.

Los hechos ocurrieron en la esquina de la Avenida Universidad y la calle de Botticelli, en la colonia Nonoalco, alcaldía de Benito Juárez.

La esposa del jugador mostró en un hilo de Twitter cómo fueron ultrajados: "una patrulla de la CDMX nos paró sin motivo alguno. Vengo con mi hijo, mi esposo y estoy embarazada. Una mujer quería revisar mi bolsa al decirle que no, se me subió encima y me golpeó", apuntó la afectada.

En el video se aprecian al menos cuatro policías, de éstos, dos son mujeres y dos son hombres. Una policía trata de quitarle el bolso a Mariana, ella pone resistencia y comienzan los jalones, Alfredo comienza a gritar, "¡Está embarazada y traigo un niño, carajo!".

Mariana adjuntó una fotografía en donde se aprecian las marcas que le dejó la mujer policía, "estoy embarazada de 16 y medio es increíble que hagan esto a una familia que no está haciendo absolutamente nada", agregó.

Por estos hechos, se desconocen las sanciones contra los uniformados por los golpes y el abuso de poder.