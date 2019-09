Denuncian malas condiciones y muerte de animales en Zoológico de Aragón

Integrantes del equipo del Zoológico de Aragón, de la Ciudad de México, han denunciado malos tratos y la muerte de los animales.

En una entrevista con el canal de Youtube Peludos al aire por los que no tienen voz, María Mejía García, médico veterinario del zoológico, indicó que en los últimos días, tres animales (una cría de antílope, un antílope ñu y un coyote) han muerto en condiciones antinaturales.

Señaló que en los últimos ocho meses, el subdirector del zoológico Héctor Gayoso, la doctora Ivonne Ruiz Galindo y el director general Fernando Guial, "están en complicidad con diferentes trabajadores del mismo zoológico, porque les han permitido afectaciones delicadas para la salud y el bienestar de cada ejemplar".

La doctora Mejía García aseguró que han fracturado a animales, han muerto innecesariamente por un mal manejo, "porque no hay planeación, no hay toma de decisiones en cuanto a protocolos con bases científicas y académicas".

Mejía reveló que los empleados comen de la fruta destinada a los animales, además hurtan pollos en mochilas. Comentó que pidió a la dirección del zoológico hacer una denuncia formal y cambiar al equipo de policías, quienes están dijo, coludidos en el robo.

Señaló que los empleados encargados de alimentar a los animales no ponen las dietas completas hasta por días o meses, "porque se avalan con los médicos veterinarios de estructura diciendo que entre más desnutridos, desvalidos y déviles se encuentren, ellos pueden manejar mejor al animal".

Acaban de subir este video los compañeros de Abriendo Jaulas fue tomado hace unos minutos y Ely aún no come, se supone tiene horarios

La doctora afirmó que han estado levantando la voz "de forma respetuosa porque somos personas que respetamos profundamente la vida de cada ejemplar que está en el zoológico".

Sin embargo dijo que que ella y Luis Enrique Sánchez, técnico operativo del zoológico, quienes han denunciado la situación que se vive en el lugar, han sido agredidos fisícamente y laboralmente.

La Ñu que murió el fin de semana pasado y estaba lesionada, con ella murieron un coyotito y el nenonato de Eland.

MÉXICO

Cebra come sus heces

A través de un video en Peludos al Aire En Sintonia x los q no tienen voz, exhibieron a una cebra comiendo sus propias heces, supuestamente por falta de alimento.

En otro mensaje denuncian que la cebra, llamada Karo, lleva nueve meses recluida y tiene heridas en el cuello.

A quien se responsabiliza de esto? confinada desde hace meses y comiendo su mierda así vive Karo en el zoológico de muerte Aragón, que renuncien Gual de Director General y Liliana como directora de ahí, son unos incompetentes

Detras de esas rejas está Karo la Cebra del zoo de Aragón, y esas imágenes muestran el estado en que se encuentra como ciudadanos exigimos saber el estado de salud de Karo, lleva más de 9 meses escondida, porqué las heridas? Qué ocultan? Ineptitud?

Comisión revisará trato a animales en el Zoológico de Aragón, dice Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se creará una comisión que revise con universidades privadas el trato a los animales en el Zoológico de Aragón.

Lo anterior debido a que varios trabajadores de ese zoológico afirmaron que en las últimas semanas han muerto 10 animales.

“Ahí en Aragón, bueno, el tema directo del estado de los animales, el buen trato y que tengan las mejores condiciones, hay un Comité de Bioética dentro de la Secretaría de Medio Ambiente, particularmente de la Dirección General de Zoológicos, ahí participa la Facultad de Veterinaria de la UAM, del área de la UAM, inclusive universidades privadas”, afirmó en conferencia.